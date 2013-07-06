Государство Украина: тотальный кризис кадров

В небезызвестном произведении Булгакова «Собачье сердце» главный герой Шариков предложил универсальный рецепт решения любых государственных проблем: взять все – и поделить. Ведь это так легко. И не требует никаких усилий и толковых управленцев. Нечто подобное сейчас творится и в Украине: задачи есть-выполнять некому.

После трагических событий во Врадиевке многие горячие головы заговорили: мол, давно пора разогнать всю милицию и прокуратуру. Ведь там рука руку моет, сидят одни бандиты.

Да, резон в подобных словах есть. Милиция, судьи и прокуроры в провинции (особенно – в селах) давно превратились в феодальных князьков. Вот только произошло это давно, а не вчера или сегодня. И проблема в том, что центр в лице далекого Киеве не может полноценно контролировать кадры в регионах.

Можно постоянно тасовать начальников милиции областей или областных прокуроров, но зачастую приходится закрывать глаза на злоупотребления на местах. Если, конечно, из-за них не начинается шумиха в центральных СМИ. Почему? А ведь кто-то же должен работать за копеечные государственные зарплаты. И не столько имитировать контроль за общественным порядком, сколько заполнять тонны бумажек. Ведь зачастую именно бюрократия занимает 90% времени у прокурорского или милицейского сотрудника.

Разогнать милицию , прокуратуру, выгнать всех продажных судей? Вариант. Но кем их заменить? Кто те тысячи честных и порядочных, которые вольются в ряды той же милиции, чтобы защищать народ от бандитов? Не став при этом сами бандитами и насильниками. Особенно – желающие честно поработать на тысячу гривен зарплаты, оставаясь одновременно идеалистами?

Не стоит забывать еще один важный факт. Кто такие сотрудники милиции или прокуратуры? Это представители нашего с вами народа, а не какие-то заграничные оккупанты. Наши соседи, одевшие форму, приобщившиеся к «Системе» - и уверившиеся в своей безнаказанности. Где гарантия, что, поменяв одного нашего соседа на другого, мы получим честного милиционера?

Да и как выжить этому виртуальному честному милиционеру, когда ему приходится одновременно покрывать бесчинства своего начальника, местного депутата, судьи или главы районной администрации? Иначе – снимут с должности раньше времени. Брать или вымогать взятки – чтобы выжить. Но если ты станешь кумом судьи или являешься племянником прокурора – другой вопрос. Однако любое «крышевание» сразу несет за собой обязательства. Зачастую – противозаконные. Но мы привыкли жить в кумовстве. Оно на всех уровнях. И именно мы с вами его всячески поощряем.

В Украине можно принимать множество хороших законов и нужных реформ, соответствующих европейским критериям. Но никуда не исчезает главная проблема – а кто эти законы будет выполнять на местах? Еще Сталин говорил: кадры решают все. А в нашей стране многолетний тотальный кризис кадров.

Нельзя изменить страну – не изменив ментальность ее населения. То есть – тех самых кадров, которые должны воплощать реформы в жизнь.

Как показывает исторический опыт, с нашей ментальностью можно навести порядок в стране только диктаторскими методами. Каждый милиционер, прокурор или судья должен бояться, что за преступление его «поставят к стенке». Как в советские времена. Но в таком случае должна существовать тотальная система слежки со стороны тайной полиции. Плюс – развитая система доносов на всех уровнях. Но тогда страна уже не является демократической, а тоталитарной. И тайная полиция становится хозяином страны. Уже проходили. Мы же хотим жить при демократии со всем ее атрибутами. Так как Европа.

Вот и выходит парадокс. С одной стороны – хотим демократию. С другой - мечтаем о диктатуре для наведения порядка. И не замечаем, что проблема беспредела в стране сидит в наших головах. Как не тяжело подобное признавать…