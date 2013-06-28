Прокуратура завершила дело о взрыве газа в 9-этажке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, на данное время прокуратура уведомила о подозрении в совершении этого преступления 25-летнего харьковчанина. Мужчине инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно нанесло имущественный ущерб в особо крупных размерах или другие тяжкие последствия).

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый в ночь с 3 на 4 сентября находился в квартире №10 на третьем этаже девятиэтажки. Он пришел по просьбе квартиросъемщиков, чтобы присмотреть за домашними животными. Покидая помещение квартиры, он оставил включенной газовую плиту.

Согласно заключениям экспертиз, причиной взрыва стала утечка газа через открытые конфорки газовой плиты и духового шкафа. Около 10:40 газовоздушная смесь загорелась. Вследствие этого произошел взрыв, в результате которого пострадали жильцы и дому нанесен значительный ущерб.

Обвинительный акт 27 июня направлен в районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в Харькове в 9-этажном доме на ул. Петра Слинько в квартире на 3 этаже произошел взрыв. В результате взрыва пострадали пять человек. Из дома были эвакуированы почти 50 человек.

5 сентября на заседании областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций аварии присвоили статус чрезвычайного происшествия регионального масштаба и обратились к Кабмину за материальной помощью.

На сегодняшний день дом, который пострадал от взрыва газа, полностью восстановлен.