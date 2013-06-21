Из-за жары тяжелым грузовикам запретили ездить днем

Как сообщили УНИАН в Сумском облавтодоре, ограничение введено с целью сохранения дорожного покрытия и касается транспортных средств весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более чем 7 тонн. Таким автомобилям запрещено передвигаться по дорогам региона в период с 9 до 21 часов.

В частности, ограничение движения в пределах Сумской области введено на дорогах:

Н-12 Сумы-Полтава с обходом г. Сумы - км 11 +500 - км 106 +400;

Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка - км 208 +341 - км 379 +282;

Р-44 Сумы-Путивль-Глухов - км 6 +865 - км 137 +858;

Р-60 Кролевец-Конотоп-Ромны-Пирятин - км 0 +000- км 154 +901;

Р-61 Батурин-Конотоп-Сумы - 18 +820 - км 154 +254;

Р-46 Харьков-Ахтырка - км 89 +060 - км 111 +080;

Р-45 Сумы-Краснополье-Богодухов - км 16 +937 - км 107 +105;

Р-65 КПП «Николаевка»-Семеновка-Н.Северский-Глухов-КПП «Катериновка» - км 80 +698 - км 154 +477.

Для всех автомобилей, которые подпадают под данную категорию, определены стоянки автотранспорта и площадки отдыха, в пределах полос отвода автомобильных дорог государственного значения.