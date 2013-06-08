Создание холдинга на базе МАЗа и КамАЗа ожидается к осени

Об этом заявил на пресс-конференции в Минске Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, Суриков, в частности отметил: «Осенью мы ожидаем подписание решения по созданию холдинга МАЗ-КАМАЗ с паритетным участием. Создание этого холдинга позволит сократить издержки и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции. Обсуждается также тема, как потом после объединения решать вопрос по вхождению в активы. Но это уже следующий этап объединения».

Посол также подчеркнул, что в настоящее время обсуждается вопрос по созданию совместных предприятий с участием других белорусских и российских предприятий.

«Обсуждается вопрос по созданию совместного предприятия с участием предприятий «Гродно Азот» и «Еврохим». К настоящему времени созданы рабочие группы, которые занимаются темой создания совместных предприятий с участием белорусского «Интеграла», «Минского завода колесных тягачей», «Пеленга», - сообщил Суриков.

При этом он не исключил реализации белорусско-российских проектов и в других отраслях экономики.

«Могут быть предложения в дополнение к существующим проектам в нефтехимии, так как сырье российское. Плохо, что пока за кадром остается сельское хозяйство. Нам надо скоординировать политику по развитию агропромышленного сектора Беларуси и России», - подчеркнул Суриков.

Как сообщал УНИАН, 20 мая первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко после церемонии закрытия «Белорусского промышленного форума – 2013» заявил, что объединение МАЗа и КамАЗа будет реализовано путем создания белорусско-российского холдинга, которому в доверительное управление будут переданы акции этих предприятий.

«Ни о какой продаже или смене собственника речи не идет», - подчеркнул Семашко.

Он также выразил мнение, что создание холдинга позволит усилить потенциал двух гигантов автопрома, особенно их экспортный потенциал.

«Лет через пять, когда мы увидим, что и МАЗ и КамАЗ увеличили свое производство и продажи, тогда только, может быть, мы вернемся к разговору о передаче акций в собственность или другой форме организации интеграции двух предприятий», - отметил Семашко.

Справка УНИАН. С предложением объединить КамАЗ и МАЗ выступила госкорпорация «Ростехнологии», которой принадлежит 49,9% акций крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей.

Первоначально стороны рассматривали обмен акциями КамАЗа и МАЗа в рамках объединения двух компаний, но белорусские власти отказались от этого варианта. Затем было предложено создать СП, в которое будут внесены 49,9% акций КамАЗа и 49,9% акций МАЗа, а также целый ряд предприятий, которые производят автокомплектующие как в России, так и в Беларуси.