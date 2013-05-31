Прокуратура признает, что история с каштанами на Крещатике уже не первая

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге начальник отдела защиты прав граждан и интересов государства в экологической сфере прокуратуры столицы Леся Багинская.

По ее словам, ситуация с подменой высаженных на Крещатике каштанов является неединичным фактом среди выявленных нарушений соблюдения требований бюджетного законодательства при использовании средств подразделениями “Киевзеленстрой”.

Багинская подчеркнула, что ранее уже были выявлены факты нарушений, в частности, завышение стоимости выполненных работ при озеленении парков и скверов города. Так, при озеленении площади имени Франко в Печерском районе установлено завышение стоимости работ почти на 100 тыс. грн. В Подольском районе выявлен факт завышения стоимости озеленения сквера на площади Красная пресня на 292 тыс. грн.

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Кроме того, по информации Багинской, выявлены факты нарушения бюджетного законодательства «зеленстроевцами» в Дарницком и Оболонском районах. В частности, в Дарницком районе были закуплены деревья для высадки по улице Ахматовой, улице Ревуцкого и в парке Позняки в рассаднике “Теремки”, который является структурным подразделением коммунального объединения “Киевзеленстрой”. Но при этом по документации проходило соглашение с коммерческой структурой.

В Оболонском районе факт правонарушений зафиксирован во время ремонта поливочной системы в сквере. Соответствующие работы проводились собственными силами районных предприятий, но согласно документам эти работы выполняли посторонние предприятия.

“По этим фактам, не учитывая факта с каштанами, бюджету Киева причинен ущерб на сумму свыше 800 тыс. грн. Если мы прибавим к этому еще факт присвоения и растраты бюджетных средств по факту высадки каштанов на улице Крещатик, то это уже составляет почти 2 млн. грн”, - отметила представитель прокуратуры.

Она также подчеркнула, что в настоящее время проводятся проверки других тендерных процедур по закупке кустов, цветов и деревьев, которые также планируется высадить в городе.