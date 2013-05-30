«Принуждение к миру»: Путин не смог «съесть» Украину Таможенным Союзом

Мастер политической стратегии эпохи Возрождения Никколо Макиавелли говорил: всякая перемена прокладывает путь другим переменам. И это четко показал прошедший 29 мая в Астане (Казахстан) саммит Высшего евразийского экономического совета -высшего органа Таможенного Союза. Стоило президенту Януковичу с начала 2013 года четко продемонстрировать евроинтеграционные устремления Украины, как в Москве резко снизили «барскую» тональность , согласившись искать компромиссы в плоскости экономического сотрудничества с Киевом. В частности –в рамках Таможенного Союза.

В Казахстане было принято важное для Украины решение – в ближайшее время в Минске будет подписан Меморандум о сотрудничестве Украины с Таможенным Союзом. В документе наша страна получит статус «наблюдателя» в Евразийском экономическом союзе (появится с 2015-го) и Таможенном Союзе – с возможностью участия на заседаниях высших органов ТС и доступа к внутренним документам.

Казалось бы, всего несколько коротких официальных заявлений – но насколько они стратегически важны и сколько труда за этим скрывается. По сути, Украина впервые в своей истории смогла «показать зубы» Кремлю, отбив бешенное внешнее и внутреннее давление на независимость и экономику. Использовав, пользуясь терминологией экс-президента России Медведева, политику «принуждения к миру». Только – без танков, а с помощью дипломатии. Ведь, помниться, еще недавно в Москве были готовы лечь костьми, но не допустить иного статуса Украины, кроме членства в ТС.

Несомненно, Украина – это страна, которая просто обязана использовать политику «многовекторности». Это поясняется и ее географическим положением, и историческим развитием. И главное –устоявшимися экономическими связями.

У страны два главных экономических партнера – ЕС и страны Таможенного Союза. И потерять один из рынков было бы катастрофой для Украины. Особенно – в условиях мирового кризиса. Впрочем, есть и обратная сторона медали, о которой мы часто забывали из-за неких давних комплексов. Не только ЕС и ТС – это рынки для Украины, но и Украина – рынок для них. Один из крупнейших. Именно об этом нынешняя власть красноречиво напоминала своим партнерам с начала 2013 года. И ее услышали – как в Брюсселе, так и в Москве.

Что можно отнести к ключевым прорывам саммита в Астане?

Во-первых, Россия официально на время отказалась от желания насильно затянуть Украину в Таможенный Союз

Конечно, не стоит питать детских иллюзий о том, что Кремль реально изменил свою позицию по отношению к Украине. И не мечтает втянуть нашу страну в ТС в том формате, который позволит Путину принимать все главные решения. Однако от данной амбициозной для Москвы затеи пришлось на время отказаться. И статус «наблюдателя» является серьезной уступкой Путина Януковичу.

Для сохранения лица Владимиру Владимировичу даже пришлось одновременно сделать «наблюдателем» в ТС Кыргызстан: дескать, с барского плеча позволяем всяким там за нами «понаблюдать». Впрочем, это не более чем хорошая мина при плохой игре. С другой стороны, Янукович оказался для Путина более серьезным визави, чем Тимошенко. Подписывающая все, что пожелает душа Путина.

Во-вторых, Украина в качестве «наблюдателя» получила доступ к внутренним документам Таможенного Союза

Это крайне важно. Кремль, конечно, долго и нудно может устами Путина или подконтрольных экономистов рассказывать Украине о миллиардах и миллиардах упущенной прибыли из-за отказа присоединиться к ТС. Однако без детального изучения документальной базы и статистических отчетов – это все пустые слова. Коих Украина уже немало слышала со стороны Москвы.

Ибо если бы все так хорошо было в ТС, то в Казахстане не инициировали референдум о выходе из Союза. И тот же Казахстан не ограничивал бы ввоз беспошлинных нефтепродуктов из России, поскольку экономически невыгодно потом финансово компенсировать Москве эту самую «беспошлинность» из бюджета. Такие правила ТС. Оказалось, что дешевле покупать бензин в Китае.

Также, анализируя внутренние нормы ТС, Украина получит возможность оперативно адаптировать свое законодательство к нормативам и регламентам ТС. Чтобы вдруг, в один прекрасный день, к примеру, украинскому сыру или машиностроению не закрыли доступ на рынки ТС.

В-третьих, Украина получила возможность контролировать решения ТС и лоббировать изменение схемы их выработки

Нынешние уставные документы ТС являются явно дискриминационными, поскольку позволяет Путину вместе со своим верным сателлитом Лукашенко принимать ключевые решения.

Подобное положение дел не устраивает как нынешнего члена ТС Казахстан, так и Украину. Кстати, Казахстан, как показали последние события, может стать стратегическим партнером Украины в рамках ТС. Именно благодаря позиции Назарбаева Путину пришлось согласиться предоставить Украине статус «наблюдателя». Именно с помощью общей позиции Казахстана и Украины можно изменить уставные документы ТС, а в дальнейшем – координировать свои действия, чтобы ограничивать аппетиты Путина. Со своей стороны, Украина уже пообещала поддержать Казахстан в его стремлении вступить в ВТО.

В-четвертых, в Астане было четко разграничено два главных понятия – «Таможенный Союз» и «скидка на газ»

Если вспомнить, несколько лет Москва демонстрировала однозначный месседж: Украина может получить скидку на газ только в обмен на вхождение в Таможенный Союз. Естественно, подобное предложение, мягко говоря, было отнюдь не заманчивым. И пример Белоруссии –тому живое подтверждение. Где дешевый газ за несколько лет резко превратился в дорогой. При этом Лукашенко и в ТС вошел, и ГТС отдал.

Теперь же, после саммита в Астане, Путин официально признал, что «газовые» переговоры между Россией и Украиной – это отдельный вектор отношения. Не связанный с ТС. А вот как решится вопрос с газом – покажет время. И искусство украинских переговорщиков.

В-пятых, статус «наблюдателя» в ТС позволяет Украине в этом году спокойно подписать Зону свободной торговли (ЗСТ) с ЕС

Если ранее Путин делал все, чтобы не допустить Ассоциации Украины с ЕС с соответствующим подписанием ЗСТ, то Астана стала молчаливым согласием Владимира Владимировича. Хоть и вынужденным. Таким образом, переговоры о возможном вступлении в ТС Украина будет вести уже с позиции подписанной ЗСТ с ЕС. А значит – сможет игнорировать некоторые невыгодные для себя нормы.

С другой стороны, сотрудничество Украины и России подстегнет европейских дипломатов не откладывать подписание Ассоциации в долгий ящик. Показав: Украина считает важными свои евроинтеграционные устремления, но и с протянутой рукой перед Брюсселем стоять не намерена.

Да, не стоит особо обольщаться. Россия никогда не смирялась даже с косвенными провалами внешней политики. А Путин – по-прежнему спит и видит, как войти в мировую историю, воссоздав СССР. И не исключено, уступки Украине будут компенсированы жесткой «газовой» политикой. Или подковерными играми лояльных Кремлю европейских и украинских политиков, чтобы провалить Ассоциацию с ЕС и Зону свободной торговли. Однако первый важный шаг Янукович уже сделал – Москва согласилась на «братские уступки». Так что прав был Макиавелли: начатые перемены уже не остановить. Главное – чтобы они оказались выгодными для страны…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»