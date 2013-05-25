Азаров: на всех транзитных трассах будут взвешивать "дальнобойщиков"
04:53, 25 мая 2013Разное
6057
Системы контроля веса автомобилей будут установлены на всех транзитных трассах Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями сети Facebook.
«Такие системы будут установлены на всех транзитных трассах. Эти системы работают в автоматическом режиме и позволяют не только измерить вес автомобиля, но и зафиксировать номер регистрации автомобиля и сделать его фотографию», - сообщил Азаров.
Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что считает необходимым ограничить движение большегрузного транспорта по автомагистралям страны, чтобы дороги меньше разрушались.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter