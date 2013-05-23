Санитары «Батькивщины»

Заметная активизация оппозиционной риторики Арсения Яценюка и заявленный им финиш процесса объединения «Батькивщины» и «Фронта змин» будет подталкивать власть к активному противодействию усиления политического влияния одного из лидеров оппозиции. Хотя бы для того, чтобы у Арсения Петровича не случилось головокружение от успехов.

Если говорить серьезно, то Арсению Яценюку сегодня приходится сложнее, чем его коллегам, возглавляющим другие парламентские фракции. Трудно припомнить другого вождя депутатского объединения, который постоянно сталкивается с критикой в исполнении коллег, заодно решающих и собственные проблемы наращивания узнаваемости и сохранения популярности. Яценюк за полгода во главе «Батькивщины» уже дважды ставил на голосование вотум недоверия себе, добивался успеха, и даже сумел изменить внутренний регламент работы фракции таким образом, что уволить его можно только двумя третями от числа депутатов. Впрочем, это не умаляет того факта, что большинство не вошедших в стан «сердечников» и покинувших его парламентариев получили депутатские мандаты по квоте «Фронта змин». Неголосование семи «батькивщиновцев» за увольнение премьер-министра спустили на тормозах – за их изгнание проголосовали всего 11 их соратников по фракции.

Как ни парадоксально это звучит, но планы власти по сокращению численности фракции «Батькивщина» во многом совпадают с намерениями самого Яценюка. Ему объективно выгодно расстаться с теми, с кем он не смог или не захотел найти общий язык. Кстати говоря, под шумок можно избавиться и от недовольных, которые добровольно отказываются покидать партийный лагерь «Батькивщины». Демонстрируя решимость к очищению парламентского представительства от сомневающихся, Арсений Петрович может набрать очки в борьбе за усиления влияния в «сердечной» партии, хотя крайне сомнительно, что Юлия Тимошенко лично благословит его на овладение штурвалом «Батькивщины».

Наличие оппозиционного «болота» - парламентариев, не желающих быть в одной упряжке с властью, но и недовольных своим формальным руководителем, создает питательную среду для формирования депутатской группы, балансирующей между властью и оппозицией. Разговоры о внесении изменений в парламентский регламент идут не первый месяц, но никак не находится подходящий момент. Кстати, между оппозиционными фракциями, похоже, есть соглашение об отказе от переманивания друг у друга депутатов. Поэтому многие сегодня вспоминают группу «Центр» образца 2003 – 2004 годов, вроде как бывшую вполне пропрезидентской, но потом переметнувшуюся на сторону Ющенко. В любом случае консолидация парламентариев, играющих с разной степенью убедительности в «третью силу», на руку и власти, и оппозиции. Хотя бы по той причине, что намного легче договариваться с лидером группы, чем с отдельными парламентариями, а альянсы по 2-3 парламентария пользуются спросом только во время очень важных голосований.

Уже давно возможными создателями своей депутатской группы называют отца и сына Табаловых, маневрирующих между властью и оппозицией с начала работы седьмого парламентского созыва. Не слишком удачный старт депутатской карьеры пары аграрных магнатов не превратил их в парламентских изгоев, правда, им заметно не хватает политического опыта, дабы возглавить депутатскую группу. Вероятно, Табаловы будут присоединяться к уже готовому объединению, возможно, взяв на себя часть расходов по его содержанию и раскрутке.

Практически одновременно с Табаловыми в качестве объединителя блуждающих депутатских интересов прозвучала фамилия Игоря Еремеева - куда более опытного и искушенного политика. Избранный на Волыни мультимиллионер сегодня опирается на умеренно оппозиционную риторику под соусом здравого смысла, поддерживает тесные отношения не только с земляками-депутатами – Ивахивым и Мартыняком, но и не теряет контактов с Владимиром Литвином, часто играющим роль политического гуру, страдающего от собственной невостребованности. Финансовый ресурс и идеология «работы для Украины» могут стать привлекательной оболочкой, под которой могут захотеть укрыться немало оппозиционеров и ныне внефракционных нардепов.

Не стоит сбрасывать со счетов и самых искушенных внефракционных парламентариев – Виктора Балогу и Петра Порошенко. Оба причудливым образом объединены не только неформальной оппозиционностью и плохо скрываемыми политическими амбициями, но и угрозой временной потери соратников. Как известно, ВАСУ лишил Павла Балогу и Александра Домбровского депутатских мандатов, а Кабмин хочет провести перевыборы в их округах. Пострадавшие от власти будут на них фаворитами, но для новой победы понадобятся финансовые ресурсы. И Виктор Иванович, и Петр Алексеевич активно упирают на евроинтеграционную риторику, при этом не чураясь отстаивания собственных экономических интересов.

Как представляется, во власти есть два центра, которые заинтересованы в проведении операции «Санитары «Батькивщины». С одной стороны – президентская администрация, для которой уменьшение потока выпадов в адрес Виктора Януковича – очевидная служебная задача, с другой – группа Сергея Арбузова, излучающего готовность экстерном получить аттестат политической зрелости. В условиях центробежных тенденций в рядах оппозиции представителям власти понадобится то, чего они не демонстрируют – умение ждать и гибкость. Если качества будут продемонстрированы, то мы увидим новую депутатскую группу еще до летних каникул.

Евгений МАГДА