Украина вдвое сократила производство бензина и дизтоплива

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, производство бензина в марте 2013 года по сравнению с февралем увеличилось до 102,6 тыс. тонн с 96,4 тыс. тонн, а дизельного топлива - увеличилось до 81,4 тыс. тонн с 73,6 тыс. тонн.

Производство мазута в стране в январе-марте 2013 года снизилось по сравнению с январем-мартом 2012 года в 2,5 раза - до 48,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, продажи населению бензинов через сеть автозаправочных станций в Украине в марте 2013 года увеличились на 10,1% - до 226 тыс. тонн по сравнению с 205,3 тыс. тонн в феврале.

Украина в январе-марте 2013 года снизила потребление бензина по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,8% - до 819,3 тыс. тонн

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.