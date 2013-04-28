Возвращение эры дешевого газа?

В 2008 году Владимир Путин констатировал завершение эры дешевого газа. Но не прошло и 5 лет, как сформировалась обратная тенденция. Отличительной особенностью нынешней ситуации является развитие технологий добычи газа, месторождения которого находятся в гораздо более широком круге стран. Речь идет, в первую очередь, о сланцевом газе.

Этот вид топлива имеет широкое географическое распространение, а его запасы, по предварительным оценкам, достигают 200 трлн. куб. м. Развитие рентабельных технологий добычи данного ресурса означает, что энергетический голод глобальной экономике как минимум на ближайшие 50 лет не грозит. Например, богатые запасы сланцевого газа кроме США (извлекаемые запасы – 3,6 трлн. куб. м.) обнаружены в Китае (планирует до 2015 года добывать 6,5 млрд. куб. м. сланцевого газа, а до 2020 – на уровне 60-100 млрд. куб. м. ежегодно), Австралии, Индии, Канаде и в Европе (в Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Польше, Швеции, Украине). Относительно Европы, МЭА прогнозирует, что добыча сланцевого газа к 2030 здесь не превысит 15 млрд. куб. м. в год. Но многие эксперты считают такие оценки заниженными.

Во второй половине 2012 года Мировое энергетическое агентство (МЭА) заявило о скором наступлении «золотого века» газа. Аналитики МЭА прогнозируют, что к 2035 году потребление «голубого топлива» в мире вырастет более чем на 50% по сравнение с 2010 годом и составит 5,1 трлн. куб. м. А сама доля газа в мировом энергобалансе поднимется с нынешних 21% до 25%. Чтобы удовлетворить подобный спрос, по мнению исследователей МЭА, мировая добыча газа должна вырасти на 1,8 трлн. куб. м. Подобный прогноз мог бы играть на руку производителям газа, если бы не стабильное уменьшение потребления «голубого топлива» в мире по причине продолжения финансово-экономического кризиса.

Отдельно следует упомянуть о значительном расширении возможностей по добыче газа при помощи новых технологий. Кроме собственно сланцевого газа, недавно появилась технология добычи метаногидрата с океанического дна, реализацию которой начала Япония. Суммарные ориентировочные запасы извлекаемого газа в 50 км от острова Хонсю оценивают на уровне 1,1 трлн. куб. м.

Ко всему прочему, традиционные страны-производители газа расширяют спектр добычи, вводя в строй новые месторождения. Например, у крупнейшего поставщика «голубого топлива» в ЕС – Норвегии, – особые газовые планы на шельф Баренцевого моря, переданного ей Россией в 2010 году. Обнаруженные запасы составляют 2 млрд. баррелей углеводородов на сумму около 30 млрд. дол. по нынешним ценам. При этом норвежцы вовсю вытесняют газовые интересы России из Европы (по итогам 2012 г. нарастили свои продаже в Европе на 16%), заключая контракты в привязке к спотовым газовым ценам на рынке.

Развитие технологий по добыче газа практически во всех регионах мира удешевляет саму добычу и процесс доставки до потребителя, в результате цены на «голубое топливо» снижаются. Сегодня можно наблюдать за началом новой долгосрочной тенденции удешевления газа как минимум до 250 дол. за тыс. куб. м. в перспективе 3-5 лет. Пока средняя цена газа, которую предлагает «Газпром» европейским странам и Турции в январе-феврале 2013 года снизилась всего до 400 дол. за тыс. куб. м. в сравнении с 410 дол. осенью 2012 года. Однако руководство российской компании ожидает, что уже в 2013 году экспортируемые объемы подешевеют в среднем до 366 дол. за тыс. куб. м., хотя ранее прогнозы были более оптимистичны для продавца. Стоит отметить, что в государственном бюджете Украины на 2013 год среднегодовая цена за российский газ заложена на уровне 421 дол. за тыс. куб. м.

Таким образом, Украине в условиях формирования тенденции на ощутимое снижение цен на газ, начиная с 2013 года и с перспективой как минимум на 3-5 лет, имеет смысл модернизировать собственный газовый сегмент энергетики. Особое значение имеет перспектива добычи сланцевого газа совместно с Shell и Chevron. Кроме того не стоит забывать и про намерения украинской власти запустить производство синтетического газа из угля. Еще осенью 2012 года Виктор Янукович заявлял о планах начать строительство пяти заводов по производству синтетического газа из угля в 2013 году. По словам президента, инвестиции на этот проект оценивались на уровне 3,5 млрд. дол. и планировались привлекаться из Китая, равно как и сама технология производства газа. Пока же из крупных украинских городов только Харьков заявил о намерении разработать ТЭО для перевода своих ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 на синтетический газ из угля.

В такой ситуации нельзя упускать выгодный для Украины тренд удешевления газа. Украинский энергетический сектор может стать флагманом модернизации отечественной экономики, подтягивая за собой и остальные перспективные и конкурентоспособные отрасли. В данном свете идея создания в Украине газового хаба (крупного инфраструктурного энергетического узла) на базе украинской ГТС и газохранилищ как никогда актуальна и востребована. Если же зарегистрированный в Верховной Раде законопроект Кабмина по приватизации ГТС будет проголосован, и власть решит отказаться от самостоятельной газовой политики, то шанс для Украины построить конкурентоспособную, хотя бы на региональном уровне, экономику будет упущен надолго.

Роман Рукомеда, политический эксперт