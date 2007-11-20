17-летний водитель ”Крайслера” убил одного человека и травмировал десять

В Днепропетровске водитель автомобиля "Chrysler Voyager", 1990 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом "Мерседес Бенц", который двигался во встречном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, вследствие дорожно-транспортного происшествия один пассажир автомобиля “Chrysler” погиб на месте происшествия, четыре получили телесные повреждения, водитель и шестеро пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.