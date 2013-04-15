Деньги МВФ: брать или не брать?

Необходим ли Украине очередной кредит МВФ? Этот актуален уже несколько лет, учитывая во многом кабальные условия, которые выдвигались в обмен на получение кредита. Похоже, в апреле ситуация сдвинулась с «мертвой точки» - и МВФ согласился уменьшить свои аппетиты. Так что Украина вряд ли повторит печальный опыт Греции, Португалии или Кипра, где в обмен на кредитные деньги власть вынудили существенно урезать зарплаты и пенсии.

Нынешнее состояние украинской экономики можно оценить термином – «выжидательно-подозрительное». Колеблющееся со второй половины 2012 года между унылым падением и возможным прыжком в пропасть а-ля 2008 год.

Промышленное производство продолжает плавно падать (за январь-февраль на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Экспортеры ждут изменений на мировых рынках, а спрос внутри страны – сокращается.

Инфляция продолжает уменьшаться. Если в феврале -0,5%, то в марте -0, 4%. Подобный симптом также указывает на застой в экономики. Поскольку отказ производителей повышать цены – признак кризиса сбыта продукции. Да и украинцы начали покупать меньше – вследствие «закручивания гаек» в сфере кредитования. Кроме этого, немаловажный фактор на уровень инфляции оказывают пока что стабильные тарифы на коммунальные тарифы.

Курс доллара, на удивление многих, также остается стабильным. Нацбанк даже успел похвалить себя любимого: мол, в марте украинцы купили рекордно низкое количество валюты, поскольку поверили в гривну. Хотя, скорее всего, все банальнее. В-первых, у населения в кризис все меньше свободной гривны, которую можно конвертировать в доллары и спрятать на «черный день». Во-вторых, возымели эффект постоянные «страшилки» Нацбанка в стиле «а введем-ка мы вам налог на покупку и продажу валюты» или пощиплем ваши депозиты. Впрочем, население – не самый важный фактор стабильности курса. Более важным является уменьшение закупок российского газа, по сути – все время субсидируемых валютой Нацбанка. А также – уменьшением запроса на валюту со стороны импортером. Почему – ясно: закручивание гаек на таможне плюс сокращение спроса внутри страны.

Относительная стабильность «падения экономики» и отказ от политики социального популизма позволяет власти не бросаться на шею МВФ, как произошло в 2008-2009 годах. А настаивать на позициях, выгодных для Украины.

Помнится, почти два года главным камнем преткновения в переговорах Кабмина Азаров и МВФ был вопрос повышения тарифов на газ для населения. Понятно, что для власти в глазах людей подобное решение перечеркнуло бы любые позитивные факторы от сотрудничества с МВФ. Кроме того, не повышать тарифы лично дал обещание президент Янукович.

И вот в апреле, после очередного раунда переговоров, стало понятно – вопрос повышения тарифов уже не является главным для получения кредита. Почему? Власть смогла показать другие механизмы решения убыточности «Нефтегаза». Немаловажную роль тут сыграл фактор уменьшения закупки российского газа. Плюс – дефицит бюджета укладывается в требуемые Фондом рамки.

А зачем, собственно говоря, Украине кредит МВФ? В свое время премьер Тимошенко использовала первую кредитную программу для поддержания платежеспособности резко «просевшего» бюджета. Проще говоря – на выплаты зарплат, пенсий и вкладов Сбербанка.

Второй кредит, который взял премьер Азаров в 2010 году, был использован частично для погашения долгов Тимошенко. Так – в 2012 году Украина выплатила МВФ 3,5 млрд долларов. Третий кредит, вокруг которого идут переговоры, также должен отправиться прямиком назад в МВФ. Стоит напомнить, что в 2013 году Украина должна вернуть рекордную сумму – 5, 8 млрд. долларов.

То есть – происходит круговорот кредитов в природе. В принципе, Украина может проводить заимствования на внешних рынках для погашения долгов Фонду. Однако это намного дороже, чем одалживать у того же МВФ. Или использовать внутренние резервы Нацбанка, которые необходимы дома для поддержания курсовой стабильности.

Кредит МВФ также должен стать позитивным сигналом для инвесторов. Мол, если уж Фонд дает Украине деньги – значит можно вкладывать в украинскую экономику. Если, конечно, у кого-то еще остались деньги после «кипрского раскулачивания».

По большому счету, население далеко от всех этих сложных игр с МВФ. И людей волнует несколько вещей – стабильный курс доллара, стабильная выплата зарплат и пенсий, мораторий на повышение тарифов на газ в условиях кризиса, когда людям итак сложно жить. Если власть способна взять кредит МВФ и не нарушить финансовое благополучие населения – то почему бы и нет…

Дмитрий Корнейчук, президент Центра инновационного консалтинга «КДА»