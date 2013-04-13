Азаров: в Польше и Германии строительство дорог намного дороже

Об этом написал премьер-министр Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

«Официальная стоимость строительства автомобильной дороги первой категории, то есть четыре полосы движения, - 40 млн грн. Это общая цифра, которая в каждом конкретном случае уточняется, исходя из проектно-сметной документации», - отметил глава правительства.

Он уточнил, что стоимость может зависеть от качества грунтов, вида рельефа и других факторов. «Но в среднем оценка примерно такая. Для сравнения: в Германии аналогичная дорога стоит примерно 100 млн грн, в Польше - примерно 70 млн грн», - отметил Н.Азаров.

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Как сообщал УНИАН, на заседании Кабинета министров в среду, 10 апреля, Н.Азаров потребовал от вице-премьер-министра Александра Вилкула жестко контролировать ход ремонтных работ на автодорогах, особенно ремонт дорог коммунальной собственности.

По данным Министерства инфраструктуры, на сегодняшний день украинские дороги находятся в критическом состоянии и требуют ремонта. Согласно нормативам, ежегодно необходимо проводить капитальный и средний ремонт 35 тыс. км дорог.

Мининфраструктуры в настоящее время изучает и анализирует следующие предложения по расширению источников финансирования дорожного хозяйства: поэтапная оптимизация размера акцизного сбора на топливо, внедрение опыта строительства дорог на условиях государственно-частного партнерства и внедрение платы за проезд большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования и государственного значения для компенсации причиненного ими ущерба.

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Ранее глава правительства заявлял, что Украине требуется 500 млрд грн для того, чтобы привести в порядок около 170 тыс. км дорог.