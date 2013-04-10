Губернатор пожаловался Януковичу, что на дорогах «снег сошел вместе с асфальтом»

Президент Украины Виктор Янукович подчеркивает необходимость проведения качественного ремонта автомобильных дорог в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с председателем Луганской областной государственной администрации Владимиром Пристюком.

В то же время В.Пристюк уверил В.Януковича, что в целом дороги в Луганской области в лучшем состоянии, чем в соседних регионах.

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Вместе с тем он признал, что существует много проблем, связанных с коммунальными дорогами, которых на балансе области 19 тыс. километров. «Как говорят, на них снег растаял вместе с асфальтом», - сказал губернатор.

По словам председателя Луганской ОГА, сейчас на этих дорогах осуществляется ямочный ремонт. К работе привлечены не только силы коммунальных структур области, но и ряд других предприятий, сказал он.

Кроме того, отметил В.Пристюк, активно ведутся работы на трассе Луганск-Донецк. К этим работам привлечено большое количество техники, и они выполняются в полном объеме, сказал он.

Президент во время беседы акцентировал внимание на вопросе строительства объездной дороги вокруг Луганска, поскольку движение крупногабаритного транспорта через областной центр влияет как на здоровье его жителей, так и на состояние покрытия.

«Это очень важный вопрос... Эту работу нужно продолжать, и ее нужно завершать. Нужно вывести транспорт за пределы города», - отметил В.Янукович.

Как проинформировал главу государства председатель Луганской ОГА, вопросу строительства объездной дороги вокруг областного центра уделяется большое внимание, и в это время завершаются проектные работы по этому объекту.

Во время встречи В.Пристюк также доложил Президенту о социально-экономической ситуации в Луганской области, работе органов власти по предотвращению наводнений. По его словам, действующий штаб обеспечен всем необходимым для работы, во время активного таяния снега специалисты осмотрели все водоемы края и русло реки Северский Донец. Луганские специалисты также активно сотрудничают с коллегами из западных регионов и Киевской области.

Говоря о подготовке к весенне-полевым работам, председатель Луганской ОГА отметил, что хорошо сохранились посевы озимых культур, поэтому в нынешнем году область надеется собрать хороший урожай.

Также В.Пристюк доложил Президенту о ряде проектов, реализация которых запланирована на этот год. Это, в частности, строительство областного перинатального центра, Центра медицины катастроф, строительство второй очереди центра административных услуг.

По словам председателя Луганской ОГА, во время встречи с главой государства также обсуждались вопросы, связанные с работой угольных предприятий и перспективы их развития, сообщили в пресс-службе.