Главное за день: обзор топ-новостей
Тимошенко так и не встретилась с Луценко. Акцию "Вставай, Украина!" в Харькове пытались остановить транспортным коллапсом. ВАСУ благословил выездное заседание парламента.
Более подробная информационная картина дня - в нашем обзоре:
Южная Корея предложила КНДР начать переговоры
Министр по делам объединения Южной Кореи Лю Киль Дже подтвердил на пресс-конференции в пятницу, что накануне правительство страны предложило Пхеньяну начать диалог, сообщает агентство Ренхап.
Яценюка, Турчинова и Луценко не пустили к Тимошенко
Тюремщики в свою очередь заявили, что Тимошенко сама не вышла к Луценко, потому что хочет скандала. Соратники Тимошенко обвинили в срыве встречи тюремщиков.
«Киевэнерго» предупреждает: из-за оползней ям с кипятком станет больше
Публичное акционерное общество «Киевэнерго» призывает киевлян соблюдать правила безопасности при обнаружении провалов в асфальте, пары и утечек горячей воды на поверхность и не приближаться к ним.
Тимошенко «прорезала окошечко» на свободу (видео)
Осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко, которая сейчас находится в ЦКБ "Укрзализныця" в Харькове, помахала своим соратникам и сторонникам из-за решетки больничного окна.
ЕБА: Индекс инвестпривлекательности Украины - наихудший за последние четыре года
Индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом квартале 2013 года не изменился и составляет 2,12 балла из 5 возможных, и этот показатель является худшим за последние четыре года.
В Харькове - коллапс: трамваи стоят, из гидрантов бьет вода, люди заблокированы
Шествие оппозиции в Харькове пытались остановить с помощью транспорта. Люди, однако, пришли к зданию мэрии и провели митинг.
«Выездное заседание» большинства на Банковой ВАСУ признал правомочным
Высший административный суд Украины признал, что Верховная Рада, которая проводила заседания 4 апреля на ул. Банковой 6-8, была правомочна принимать законы.
В полуфинале Лиги чемпионов сойдутся Бавария и Барселона
Сегодня также состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги Европы.
Янукович заявляет, что готов к досрочным выборам Рады
Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что готов к досрочным парламентским выборам в случае, если этого потребуют обстоятельства.
Украина через неделю продолжит переговоры с МВФ
Делегации Кабинета министров и Национального банка Украины продолжат переговоры с Международным валютным фондом в ходе ежегодного собрания организации, которые состоятся 19-21 апреля.