Главное за день: обзор топ-новостей

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Южная Корея предложила КНДР начать переговоры

Министр по делам объединения Южной Кореи Лю Киль Дже подтвердил на пресс-конференции в пятницу, что накануне правительство страны предложило Пхеньяну начать диалог, сообщает агентство Ренхап.

Яценюка, Турчинова и Луценко не пустили к Тимошенко

Тюремщики в свою очередь заявили, что Тимошенко сама не вышла к Луценко, потому что хочет скандала. Соратники Тимошенко обвинили в срыве встречи тюремщиков.

«Киевэнерго» предупреждает: из-за оползней ям с кипятком станет больше

Публичное акционерное общество «Киевэнерго» призывает киевлян соблюдать правила безопасности при обнаружении провалов в асфальте, пары и утечек горячей воды на поверхность и не приближаться к ним.

Тимошенко «прорезала окошечко» на свободу (видео)

Осужденная экс-премьер Юлия Тимошенко, которая сейчас находится в ЦКБ "Укрзализныця" в Харькове, помахала своим соратникам и сторонникам из-за решетки больничного окна.

ЕБА: Индекс инвестпривлекательности Украины - наихудший за последние четыре года

Индекс инвестиционной привлекательности Украины в первом квартале 2013 года не изменился и составляет 2,12 балла из 5 возможных, и этот показатель является худшим за последние четыре года.

В Харькове - коллапс: трамваи стоят, из гидрантов бьет вода, люди заблокированы

Шествие оппозиции в Харькове пытались остановить с помощью транспорта. Люди, однако, пришли к зданию мэрии и провели митинг.

«Выездное заседание» большинства на Банковой ВАСУ признал правомочным

Высший административный суд Украины признал, что Верховная Рада, которая проводила заседания 4 апреля на ул. Банковой 6-8, была правомочна принимать законы.

В полуфинале Лиги чемпионов сойдутся Бавария и Барселона

Сегодня также состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Лиги Европы.

Янукович заявляет, что готов к досрочным выборам Рады

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что готов к досрочным парламентским выборам в случае, если этого потребуют обстоятельства.

Украина через неделю продолжит переговоры с МВФ

Делегации Кабинета министров и Национального банка Украины продолжат переговоры с Международным валютным фондом в ходе ежегодного собрания организации, которые состоятся 19-21 апреля.