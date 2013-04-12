Южная Корея предложила КНДР начать переговоры

По его словам, в среду вечером "действительно было направлено сообщение с предложением начать переговоры". Министр отметил, что, несмотря на то, что никаких конкретных рекомендаций сообщение не содержало, прежде всего, диалог будет направлен на урегулирование вопроса с закрытием промышленной зоны Кесон и обсуждение последних действий северокорейских властей, сообщает РИА Новости.



Как отметил Лю Киль Дже, никакой официальной реакции из Пхеньяна пока не поступало. "Наше сообщение получено правительством КНДР, и мы ожидаем ответа. Если поступит официальное конструктивное предложение, нам нет смысла от него отказываться", - заявил министр. Он подчеркнул, что это решение было принято правительством в условиях стремительно ухудшающейся ситуации на Корейском полуострове.

Эскалация конфликта между Северной и Южной Кореей продолжается с начала апреля, когда появились предположения о том, что КНДР может осуществить тестовый пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Мусудан". Считается, что дальность полета такой ракеты составляет около 3-4 тысяч километров. Кроме этого, высказывались предположения, что Пхеньян может осуществить пуск сразу нескольких ракет типа "Скад"и "Нодон"с различных площадок на территории страны в случае неудачного пуска баллистических ракет типа "Мусудан".

В четверг японское агентство Киодо сообщило о том, что в стартовое положение приведена как минимум одна пусковая установка ракет типа "Мусудан".