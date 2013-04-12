«Выездное заседание» большинства на Банковой ВАСУ признал правомочным

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего административного суда Украины.

«Коллегия судей пришла к заключению, что проведение 4 апреля 2013 года десятого пленарного заседания Рады по адресу: ул. Банковая, 6-8, при наличии присутствующих 244 народных депутатов Украины, соответствует требованиям законодательства Украины, что свидетельствует о том, что Верховная Рада Украины была правомочна реализовывать конституционно определенные полномочия, в частности принимать законы, которые могут быть поданы на подпись председателю Верховной Рады Украины и, в случае их подписания, в последующем поданы на подпись Президенту Украины в соответствии с требованиями законодательства Украины», - отметили в пресс-службе.