Янукович заявляет, что готов к досрочным выборам Рады

Об этом он сказал в интервью газете «Вечерний Николаев», сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Я обеспокоен тем, что политики «заигрались» в Верховной Раде, из-за чего страдают простые люди и страна в целом. Если потребуют обстоятельства, я готов на реализацию жесткого сценария – досрочные парламентские выборы», – сказал Президент.

По его словам, основная ответственность за то, что не принимаются необходимые украинцам законы, лежит на оппозиции. «Сегодня и большинству, и оппозиционерам необходимо проявить государственную мудрость и пойти на взаимные компромиссы в интересах людей. Идите и договаривайтесь! Неработающий парламент Украине не нужен. Он слишком дорого обходится стране. Не сможете договориться – люди изберут новых депутатов», – прибавил он.

Отвечая на вопрос, подпишет ли Президент законы, принятые на «выездном» заседании парламента 4 апреля, В.Янукович еще раз подчеркнул, что дал распоряжение юристам разобраться с принятыми законами и потом будет принимать решение.