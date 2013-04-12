Тягнибок, Яценюк и Кличко выступают под окнами Кернеса (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим несколько тысяч участников акции большой колонной подошли к мэрии.

Активисты держат в руках партийную символику всех оппозиционных сил и транспаранты с лозунгами “Вставай, Украина!”, “Украине и Юле - свободу!”.

Перед участниками митинга уже выступили лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнибок, народные депутаты Игорь Швайка, Арсен Аваков и другие.

В своих выступлениях они критиковали политику нынешней власти и призывали харьковчан “объединяться ради ее свержения”.

В эти минуты начал выступление лидер партии “УДАР” Виталий Кличко.

Ораторы также призывали всех участников организованной колонной пройти к площади Руднева, чтобы там провести соответствующую акцию в поддержку экс-премьера Юлии Тимошенко возле суда, где будет рассматриваться дело ЕЭСУ.

В эти минуты на проспекте Московском, по которому колонна будет двигаться к площади Руднева, скопились большое количество трамваев и другого транспорта. Автотранспорт перед этим также мешал движению колонны к Харьковскому горсовету, под стенами которого завершается акция протеста.

По призыву В.Кличко участники акции скандируют “Юле свободу!”, “Банду долой!”.