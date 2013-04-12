Турчинов: встречу с Тимошенко срывают - нас просто здесь мордуют

Об этом оппозиционеры сообщили журналистам, которых с помощью народных депутатов удалось провести на 9-й этаж больницы, информировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк не исключил, что это «санкционированная провокация». По его словам, администрация планирует дотянуть с разрешением на встречу с Ю.Тимошенко до начала акции «Вставай, Украина!», запланированной на 15.00. «А это несколько тысяч людей. И они тогда скажут – мы вас готовы пустить», - отметил он.

Председатель политсовета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Турчинов подчеркнул, что цель этой провокации - сорвать встречу с Ю.Тимошенко: «Нас просто здесь мордуют, не пуская в помещение без объяснения, почему они срывают встречу, которая должна состояться в соответствии с законом и Конституцией».

«Они рассказывают любые небылицы - не могут объяснить, почему нас не пускают», - добавил он.

А.Турчинов отметил, что в прошлом месяце встреча с Ю.Тимошенко также была сорвана: «Это один из механизмов психологического давления в отношении Юлии Владимировны».

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Бывший министр внутренних дел Юрий Луценко подчеркнул, что согласно действующему законодательству, осужденные уведомляют администрацию, с кем они хотят встретиться. «Есть ограничения, что это не больше трех человек. Но никто не может выбирать, пустить кого-то или не пустить. Юлия Владимировна такое обращение написала, мало того – она уведомила руководство пенитенциарной службы», - добавил Ю.Луценко.