Яценюка, Турчинова и Луценко не пускают к Тимошенко

Оппозиционных политиков Арсения Яценюка, Александра Турчинова и Юрия Луценко не пускают к экс-премьер-министру Украину Юлии Тимошенко, находящейся в стационаре ЦКБ “Укрзализницы” в Харькове.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков.

“Не пустили”, - сказал он.

По его словам, недопуск народных депутатов и Юрия Луценко к Ю.Тимошенко конвойные объясняют тем, что якобы экс-премьер находится в душе.

“Говорят, что Юлия Владимировна в душе. Включают дурку. Хотя заявление есть (просьба Ю.Тимошенко о встрече с Ю.Луценко, А.Турчиновым и А.Яценюком), - подчеркнул А.Аваков.

По его словам, сейчас народные депутаты находятся на девятом этаже больницы перед блоком, где содержится Ю.Тимошенко.

В эти минуты А.Аваков спустился к журналистам, собравшимся у проходной больницы, и по своему усмотрению, не мотивируя критериев отбора, повел несколько журналистов на девятый этаж больницы.

На просьбу корреспондента УНИАН также в группе журналистов пройти в блок Ю.Тимошенко, А.Аваков отказал, сказав: “Послушайте, вы все комментарии получите здесь”.