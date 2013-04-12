Тюремщики заявляют, что Тимошенко сама не идет к Луценко, потому что хочет скандала

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, как отмечают в ГПтС, на встречу с Ю.Тимошенко сегодня уже прибыли народные депутаты Арсений Яценюк, Александр Турчинов и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

В то же время в пенитенциарной службе обращают внимание, что ни один из них с заявлениями о встрече с Ю.Тимошенко не обращался, однако на основании обращения самой осужденной, разрешение на проведение краткосрочного свидания было предоставлено.

В настоящее время сотрудники пенитенциарной службы уже сообщили Ю.Тимошенко о прибытии депутатов и предложили ей согласно требованиям закона проследовать в комнату для свиданий.

«Осужденная заявила, что не намерена пройти в комнату свиданий для встречи с прибывшими к ней депутатами», - утверждают в ГПтС.

По данным пресс-службы, Ю.Тимошенко в очередной раз были разъяснены требования закона по этому поводу и пенитенциарная служба продолжает ожидать ее окончательного ответа.

При этом в ГПтС отмечают, что комната для свиданий расположена на расстоянии буквально нескольких метров от ее палаты пребывания.

Кроме того, подчеркивается в сообщении, когда на свидание с осужденной прибывают ее адвокаты, то она без всяких промедлений всегда проходит в специально обустроенную комнату, где проводит с ними встречу продолжительностью 5-6 часов.

«В связи с тем, что поведение осужденной имеет целью спровоцировать скандал и обвинить пенитенциарное учреждение в том, что вроде бы мы не пускаем депутатов», пресс-служба заявляет, что ГПтС и руководство Качановской исправительной колонии никаким образом не препятствует в проведении свидания Ю.Тимошенко с депутатами.

Кроме того, в ГПтС готовы всячески способствовать тому, чтобы такое свидание состоялось в соответствии с требованиями действующего законодательства, прибавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от «Батькивщины» Арсен Аваков заявил, что А.Яценюка, А.Турчинова и Ю.Луценко не пускают к Ю.Тимошенко.

По его словам, недопуск конвойные объясняют тем, что якобы экс-премьер находится в душе.