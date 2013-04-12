Украина через неделю продолжит переговоры с МВФ

Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова в интервью агентству Bloomberg, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента.

По ее словам, эти переговоры будут касаться вопросов дефицита государственного бюджета, энергетики и монетарной политики.

«Украина имеет ресурсы, чтобы погасить свои долги без МВФ», – отметила И.Акимова.

В то же время она отметила, что «сотрудничество с МВФ является очень важным для нас, поскольку дает сильный позитивный сигнал для инвесторов».

Говоря о дефиците бюджета НАК «Нафтогаз Украины», первый заместитель главы АП сказала, что в настоящее время продолжается работа над его покрытием. «Работа над покрытием и снижением дефицита «Нафтогаза» идет полным ходом. Мы уменьшаем импорт российского газа, диверсифицируем импорт топлива и повышаем энергетическую эффективность», – отметила И.Акимова.

«Уровень промышленного производства несколько увеличился в конце первого квартала, некоторые отрасли начали расти. Ситуация должна улучшиться во втором полугодии», – сказала она.

Первый заместитель главы АП также подчеркнула, что в настоящее время Украина работает над увеличением привлекательности инвестиционного климата для того, чтобы поддержать приток капитала, который поможет улучшить платежный баланс.

Как сообщал УНИАН, с 27 марта по 10 апреля в Украине работала миссия Международного валютного фонда, которая приехала для диалога с властью относительно возможного подписания кредитного соглашения по программе «стенд-бай» в объеме около 15,4 млрд грн. По словам главы миссии Кристофера Джарвиса, МВФ намерен продолжить в ближайшие недели диалог с Украиной о сотрудничестве в рамках новой программы «стенд-бай». Основными элементами новой программы должны были бы стать меры, направленные на сокращение фискального дефицита и дефицита счета текущих операций, реформирование банковского и энергетического сектора с целью создания в Украине условий стабильного экономического роста и создания новых рабочих мест.