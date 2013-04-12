В Харькове под мэрией 10 тысяч людей спели гимн Украины

В Харькове около 10 тысяч участников акции «Вставай, Украина!» в завершение митинга, который прошел возле мэрии, исполнили Гимн Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинге выступили лидеры оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко, а также ряд народных депутатов.

В своих выступлениях, в частности, они осудили действия местной власти, которая, по их мнению, сделала все, чтобы сорвать мероприятия оппозиции в Харькове.

Они также отмечали, что сценарий в Харькове рожден в Киеве, и за этим стоит желание власти погасить “народный гнев”.

Народный депутат Андрей Парубий сказал журналистам, что сегодняшняя акция в Харькове “лишь подтвердила единство народа Украины, и наибольший город востока может гордиться, что это знаковое событие проходит именно здесь и демонстрирует сказанное”.