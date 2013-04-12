В Харькове - коллапс: трамваи стоят, из гидрантов бьет вода, люди заблокированы

Как передает корреспондент УНИАН, уже около часа в районе площади Конституции, где расположена мэрия, а также вблизи площади Розы Люксембург, где должна начаться акция «Вставай, Украина!», скопилось огромное количество разного транспорта.

Стоят троллейбусы, на многих перекрестках остановились трамваи. В частности, большое количество трамваев заблокировало подходы к площади Розы Люксембург, где уже собралось много людей.

На улицах останавливаются маршрутные автобусы и просто на проезжую часть высаживают пассажиров.

В разных местах в центре города объявлено проведение ремонтных работ коммунальных служб. Однако возле техники нет ни водителей, ни работников. Из многих гидрантов бьет вода и препятствует людям добираться до места начала акции оппозиции. При этом коммунальщики расставили таблички с извинениями за неудобства.

На улицах в некоторых местах представители ГАИ оформляют ДТП.

Работники милиции, которые дежурят в городе, не могут ответить на вопрос журналистов, что происходит.

Часть харьковчан, которые хотят принять участие в оппозиционной акции, не могут попасть на площадь Розы Люксембург. При этом несколько тысяч участников акции оказались заблокированными на этой площади.