Прокуратура лишила премий чиновников, отвечающих за дороги

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, проблема надлежащего содержания автодорог области особенно обострилась в конце 2012-го - начале 2013 года. Соответственно, в марте 2013 года прокуратурой была начата проверка всех субъектов ведения хозяйства, которые должны заниматься ремонтом и обслуживанием автодорог государственного и местного значения, по соблюдению гарантийных сроков эксплуатации дорог, ремонт которых производился в 2011-2012 годах.

За ненадлежащее эксплуатационное содержание автодорог к ответственности привлечены 7 начальников филиалов и заместитель директора ДП «Тернопольский облавтодор». Все они получили выговоры и лишены на год материальных поощрений и премий.