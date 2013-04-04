«Украинский дом» открыт для всех, кого интересует образование и обучение

С 11 по 13 апреля Национальный центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" (Киев, ул. Крещатик, 2) открыт для тех, кого интересует образование и обучение.

XXIII Международная специализированная выставка "Образование и карьера-2013", XII международная выставка зарубежных учебных заведений "Education abroad" и ХХ Всеукраинская выставка «Образование. Работа. Предпринимательство »откроются одновременно. Именно здесь сконцентрировано информацию о возможности получения профессионального образования в Украине, так и за рубежом. На выставках представлены разнообразные молодежные программы, информация о международных грантах, возможности бесплатного обучения за рубежом и много другой полезной информации, о которой посетители смогут узнать так сказать «из первых рук».

Проведения интерактивных тренингов для молодых людей, ищущих работу, поможет решению проблемы трудоустройства и переквалификации, а также преодоление психологического барьера между молодыми людьми и работодателями.

В мероприятии принимают участие около 200 участников. Представлено более 70 украинских вузов, среди них: НТУУ «Киевский политехнический институт», Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца, Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова, Национальный авиационный университет, Национальная академия Службы безопасности Украины, Национальный фармацевтический университет и многие другие. Участвуют учебные заведения и организации из Канады, Греции, Франции, Польши, Литвы, Латвии, Америки, Кипра, России, Германии, Чехии, Израиля, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Турции, Швеции, Мальты, Италии, Австрии, ОАЭ.

Впервые в Украине в выставке «Образование за рубежом» представлено 8 чешских учебных заведений. Большие павильоны учебных заведений Литвы (7 университетов) и Польши (16 участников, среди которых 13 польских вузов), традиционно привлекают украинские конкурентной стоимости обучения, предоставляют возможность получить международную образование в том числе и на английском языке.

Также в выставке «Образование за рубежом» принимают участие ведущие украинские агентства, Чешский культурный центр при Посольстве Чехии в Украине, Министерство науки и высшего образования Польши, Гете Институт, Французский культурный центр, Филиал «Сохнут-Украина».

Работа выставок сопровождается большим просветительской программе: тематические семинары, презентации, круглые столы.

Программа мероприятий и перечень участников выставок размещен на сайте: www.osvitainfo.com.ua

Организаторы мероприятий: Министерство образования и науки Украины, Национальная академия педагогических наук Украины, Общество "Знание" Украины и Киевский молодежный центр труда, приглашают всех желающих на Торжественное открытие, которое состоится 11 апреля 2013 в 11.00 в «Украинском доме» (Киев, ул. Крещатик, 2).

Выставка работает:

11, 12 апреля с 11.00 до 18.00

13 апреля с 11.00 до 17.00

Подробная информация на сайтах: www.osvitainfo.com.ua, www.edu-abroad.com.ua

или по телефону (044) 237-85-43