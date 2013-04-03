На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и пассажирский автобус: есть пострадавшие

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН старший инспектор управления ГАИ в Львовской области Галина Лемишко.

Она проинформировала, что ДТП произошло сегодня, около 17.00, на одном из перевалов трассы Киев-Чоп возле села Сможе Сколевского района Львовщины. Столкнулись грузовой автомобиль „RENAULT Premium” с полуприцепом-цистерной и пассажирский автобус, который следовал по маршруту „Львов-Ужгород” в направлении Львова.

„На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По полученным сведениям, есть пострадавшие вследствие этого ДТП. В настоящее время у нас еще нет информации, кто и как пострадал и сколько человек”, - отметила Г.Лемишко.