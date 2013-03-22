Главное за день: обзор топ-новостей

Кипр переводит финансовую систему на чрезвычайное положение

Правительство Кипра вводит ограничения на движение капитала из-за "чрезвычайного положения" в экономике. Внесенный на голосование в парламент законопроект предусматривает более десятка мероприятий.

Судье для полноты картины не хватило Тимошенко - заседание перенесли

Киевский районный суд Харькова перенес на 12 апреля рассмотрение уголовного дела о нарушениях в деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины". Тюремщики утверждают, что Тимошенко собственноручно написала заявление, в котором сказано, что она не видит оснований принимать участие в заседании суда и снова отвернулась к стене.

Автобус «Харьков - Одесса» столкнулся с грузовиком: есть погибший и раненые

В Херсонской области автобус с тридцатью пассажирами столкнулся с грузовиком. В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще двое получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу.

В защитников Тимошенко бросили пакеты с экскрементами

После завершения заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ к Сергею Власенко, Александру Плахотнюку и Андрею Кожемякину подошли провокаторы и бросили несколько полиэтиленовых пакетов с экскрементами.

НБУ: Госдолг Украины за 2012 вырос до $ 135 млрд

Валовой внешний долг Украины в 2012 году увеличился на 7%, в т.ч. за IV квартал - на 2%, до 135 млрд долл.

Прокурор по делу Тимошенко стала заместителем Пшонки

Приказом Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки на должность заместителя генерального прокурора Украины назначена Лилия Фролова.

Рада ратифицировала соглашение об упрощении визового режима

Верховная Рада Украины приняла Закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз".

Язев: Украина загнала в тупик переговоры о двустороннем консорциуме по ГТС

Украина завела переговоры по созданию газового двустороннего консорциума в тупик, заявил журналистам в Москве президент Российского газового общества Валерий Язев.

У нардепа требовали $ 100 тысяч, угрожая расстрелом

В милицию поступило заявление от помощника народного депутата о том, что от его руководителя требуют 100 тысяч долларов. В случае отказа угрожают расстрелять нардепа.

СМИ: Оппонента Засухи арестовали в Италии и держат в тюрьме

Конкурент Татьяны Засухи по 94-му округу на парламентских выборах 2012 года Виктор Романюк, который скрывается в Европе от преследования, был арестован в Италии.