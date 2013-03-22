Автобус «Харьков – Одесса» столкнулся с грузовиком: есть погибший и раненые
11:21, 22 марта 2013Разное
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В Херсонской области автобус с тридцатью пассажирами столкнулся с грузовиком.
Авария произошла ночью
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня, около полуночи, на 88 км автодороги Марянское – Берислав произошло столкновение рейсового автобуса «Mercedes-Benz» и грузовика «Man».
Автобус двигался по маршруту «Харьков – Одесса». На момент совершения происшествия в этом транспортном средстве находилось 30 пассажиров.
В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще двое получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Продолжается следствие.
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