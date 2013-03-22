Автобус «Харьков – Одесса» столкнулся с грузовиком: есть погибший и раненые

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, сегодня, около полуночи, на 88 км автодороги Марянское – Берислав произошло столкновение рейсового автобуса «Mercedes-Benz» и грузовика «Man».

Автобус двигался по маршруту «Харьков – Одесса». На момент совершения происшествия в этом транспортном средстве находилось 30 пассажиров.

В результате ДТП один пассажир автобуса погиб, еще двое получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницу. Продолжается следствие.