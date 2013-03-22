Тюремщики заявляют, что Тимошенко отворачивается и молчит

Экс-премьер-министр Юлия Тимошенко не видит оснований принимать участие в сегодняшнем заседании Киевского районного суда Харькова по рассмотрению уголовного дела о нарушениях в деятельности корпорации “Единые энергетические системы Украины”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, об этом говорится в переданном начальнику Качановской исправительной колонии Игорю Колпащикову собственноручно написанном заявлении.

И.Колпащиков ознакомил Ю.Тимошенко с вызовом ее в суд для участия в сегодняшнем заседании. Осужденная отказалась общаться на тему своего этапирования в суд для участия в заседании: отвернулась от руководителя учреждения и на вопрос, готова ли она ехать в суд, Ю.Тимошенко вообще не ответила, сказано в сообщении.

Кроме того, Ю.Тимошенко требует от суда рассмотреть ее ходатайство по существу дела.

Осужденная не обращала внимания на разъяснения И.Колпащикова о том, что слушание уголовного дела, а также рассмотрение каких-либо ходатайств судом по существу дела в отсутствие подозреваемого лица не предусмотрено действующим законодательством. Ю.Тимошенко, проигнорировав все замечания и вопросы руководителя колонии, не дала согласия на этапирование ее в суд, подчеркнули в ГПтСУ.

Об очередном отказе Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании администрацией колонии составлен соответствующий акт, который передан в суд.