СМИ: Оппонента Засухи арестовали в Италии и держат в тюрьме

Об этом "Украинской правде" сообщила жена оппозиционера Анна Романюк.

"Виктора Романюка сегодня ночью арестовали в Италии. Держат сейчас в тюрьме в Милане", - сообщила она.

"В 4 утра ворвались в гостиницу и забрали в тюрьму вместе с женой. Жену выпустили, а он там", - добавила А.Романюк.

Информацию о задержании "Украинской правде" подтвердил адвокат В.Романюка Николай Мотрук.

Он заявил, что узнал об этом решении суда только сейчас, на судебном заседании Шевченковского райсуда Киева, который пытается избрать меру пресечения В.Романюку.

"Сейчас пытаются избрать в отношении Романюка меру пресечения - содержание под стражей. Сегодня была первая часть заседания. Следствие полностью скрывало от нас материалы дела, хотя мы неоднократно обращались в суд, и суд давал ответ, что на рассмотрении у них нет никаких материалов о применении меры пресечения - содержание под стражей или привод в отношении Романюка", - возмутился адвокат.

"Сегодня на слушании выяснилось, что еще 4 февраля было такое обращение. Это стало для нас полной неожиданностью. У нас была информация, что следователь собирался с таким ходатайством обратиться, поэтому мы обращались в суд, но дали ответ, что никто с таким ходатайством не обращался", - заявил адвокат.

Он добавил, что слушание отложено на понедельник, 25 марта, на 16.00.

Ранее сообщалось, что В.Романюк вынужден был выехать за границу в связи с давлением на него и его предприятие ООО "Мако". Предприятие занимается научной деятельностью в сфере фармацевтики и расположено во Львове. Его директора пытаются привлечь к уголовной ответственности. На сегодняшний день уже открыты четыре уголовных производства.

На выборах в парламент 28 октября 2012 года представитель Объединенной оппозиции В.Романюк победил своего ближайшего конкурента Татьяну Засуху (Партия регионов) с отрывом почти в 10 тысяч голосов. В результате решений Васильковского и Обуховского районных судов 33 тысячи голосов избирателей ОИК признала недействительной и отдала победу Т.Засухе.

5 ноября в ЦИК признали недействительными результаты волеизъявления в пяти одномандатных округах, среди которых округ № 94 в Обухове. В.Романюк подал иск в Европейский суд по правам человека.