В защитников Тимошенко бросили пакеты с экскрементами
11:36, 22 марта 2013Политика
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В Харькове в защитников экс-премьер-министра Юлии Тимошенко бросили пакеты с экскрементами.
Милиция задержала 9 провокаторов
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина", после завершения заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ к Сергею Власенко, Александру Плахотнюку и Андрею Кожемякину подошли провокаторы и бросили несколько полиэтиленовых пакетов с экскрементами.
«К счастью, ни в кого не попали. Милиция задержала 9 человек, участвовавших в провокации», - добавили в пресс-службе харьковской «Батькивщины».
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