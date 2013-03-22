В защитников Тимошенко бросили пакеты с экскрементами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина", после завершения заседания Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ к Сергею Власенко, Александру Плахотнюку и Андрею Кожемякину подошли провокаторы и бросили несколько полиэтиленовых пакетов с экскрементами.

«К счастью, ни в кого не попали. Милиция задержала 9 человек, участвовавших в провокации», - добавили в пресс-службе харьковской «Батькивщины».