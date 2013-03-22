Рада ратифицировала соглашение с ЕС об упрощении визового режима

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 275 из 350 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение было подписано 23 июля 2012 года в Брюсселе.

Положениями соглашения расширяются категории граждан Украины, которые имеют право на упрощенное оформление бесплатных и многократных виз; совершенствуется порядок оформления виз для представителей средств массовой информации; определяются четкие сроки действия многократных виз; устанавливается возможность срочного оформления виз (на протяжении 3 суток) лицам, проживающим на значительном расстоянии от места представления визового ходатайства (при условии уплаты срочного консульского сбора); вводится безвизовый режим поездок для граждан Украины, которые пользуются биометрическими служебными паспортами.

Упрощенный режим оформления виз будет касаться: журналистов и членов технического персонала, сопровождающих их с целью выполнения профессиональных обязанностей; участников официальных программ обмена, организованных городами-побратимами и другими муниципальными единицами; представителей религиозных общин; представителей профессий, принимающих участие в международных выставках, конференциях, симпозиумах, семинарах или других подобных мероприятиях, которые проводятся на территории государств-членов; лиц в возрасте 25 лет или младше, которые являются участниками семинаров, конференций, спортивных, культурных или образовательных мероприятий, организованных неприбыльными организациями.

Также это касается близких родственников: одного из супругов, детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе опекунов), дедушек, бабушек и внуков, посещающих граждан Украины, которые имеют действительное разрешение на проживание на территории государств - членов или граждан Европейского Союза, проживающих на территории государства-члена, гражданами которой они являются; представителей общественных организаций, которые путешествуют с целью образовательной подготовки, участия в семинарах, конференциях, в том числе в рамках программ обмена; участников официальных программ ЕС по пограничному сотрудничеству, таких как Инструмент Европейского соседства и партнерства (ИЕСП).

В объяснительной записке отмечается, что имплементация соглашения будет способствовать дальнейшей либерализации визового режима с Европейским Союзом, развитию контактов между гражданами Украины и государств - членов ЕС, созданию основы для будущего введения стороной ЕС полноценного безвизового режима для граждан Украины.

В ней сказано, что принятие закона даст возможность осуществить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу Соглашением между Украиной и Европейским Союзом о внесении изменений в Соглашение между Украиной и Европейским Содружеством об упрощении оформления виз.

Отмечается, что вступление в действие Соглашения обеспечит упрощение режима поездок граждан Украины в государства - члены ЕС, будет содействовать дальнейшему развитию отношений между Украиной и Евросоюзом и интенсификации контактов в социально-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.