Язев: Украина загнала в тупик переговоры о двухстороннем консорциуме по ГТС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, он, в частности, сказал: «По моему мнению, Украина украино-российские переговоры по созданию консорциума и вообще по сотрудничеству в газовой сфере загнала в тупик».

По словам В.Язева, во-первых, РФ не устраивает участие Украины в Таможенном союзе в формате «3+1», а во-вторых, недавно Президент Украины Виктор Янукович подписал два указа, согласно которым Украина будет окончательно интегрирована в энергетические сообщество Европы. В частности, будет разделен газовый бизнес в соответствии с Третьим энергопакетом.

«Это делает неприемлемым наше двухстороннее сотрудничество», - подчеркнул В.Язев и добавил, что в создании трехстороннего консорциума РФ не заинтересована.

Таким образом, он считает, что Украина шаг за шагом делает шаги, которые делают невозможным сотрудничество в газовой сфере.

В.Язев подчеркнул, что в таких условия российская сторона будет активизировать работу по строительству «Южного потока», а в перспективе - может расширить «Северный поток».

«Я надеюсь, что в Украине знают, что делают. Возможно, власти видят решение проблемы в евроинтеграции, и рассчитывают газ покупать реверсом из Европы», - сказал В.Язев, и добавил, что технически это возможно, однако, вряд ли будет дешевле, чем поставки из РФ.

В то же время он подчеркнул, что в таких условиях РФ будет пользоваться транзитным потенциалом ГТС Украины в минимальном объеме. И никаких обязательств по объемам прокачки выдаваться не будет.

Отвечая на вопрос УНИАН, какой может быть минимальный объем транзита через Украину, В.Язев подчеркнул, что это будет зависеть от конъюнктуры на европейском рынке, где сокращается потребление природного газа из-за экономической стагнации, а также растет роль поставок сжиженного природного газа (СПГ).

По его словам, в Европе уже созданы комплексы по регазификации на 170 млрд кубических метров СПГ, и хотя на сегодня они используются только наполовину, в будущем этот объем будет увеличиваться.

«Тема консорциума закрыта Украиной. Украина не хочет идти на создание двухстороннего консорциума. Мы не можем без конца стоять у двери и стучаться с просьбами пустить нас в консорциум», - сказал В.Язев

В то же время он считает, что отношения между странами будут нормальными, однако, без газового аспекта.

«В отношениях с Украиной будет все хорошо, и мы будем дружить домами», - подчеркнул В.Язев.

Как сообщал УНИАН, 14 марта на пресс-конференции Президент Украины Виктор Янукович высказал убежденность, что Европа должна принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы. В.Янукович также подчеркнул, что Украина должна гарантировать Европе стабильный транзит газа, и для этого нужно в ближайшее время найти ответ, как Украина будет модернизировать свою ГТС.

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время пресс-конференции для центральных и региональных СМИ 19 марта заявил, что Европейский Союз до сих пор не продемонстрировал готовность к участию в трехстороннем консорциуме по управлению газотранспортной системой Украины.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросы по модернизации ГТС необходимо решать в кратчайшие сроки.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли считать, что решение о двухстороннем консорциуме практически принято, Н.Азаров сказал: “Решение будет тогда, когда будет подписано соответствующее соглашение”.

21 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал в интервью европейским СМИ, что Украина должна гарантировать соблюдение интересов России при участии в газовом консорциуме, что потребует отказа от присоединения к энергетическим правилам ЕС.

Напомним, Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1449.