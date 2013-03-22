Кипр переводит финансовую систему на чрезвычайное положение

Внесенный на голосование в парламент законопроект предусматривает более десятка мер, сообщает греческая газета "Вима", опубликовавшая в пятницу документ на своем сайте.

Закон предоставляет министру финансов и Центробанку Кипра полномочия по введению любых ограничительных мер, в том числе на движение капитала, при необходимости и для защиты общественного порядка и безопасности, - отмечает РИА Новости.

В документе говорится об "очень критической ситуации", значительный отток депозитов угрожает дестабилизацией финансовой системы страны и самому существованию кредитных учреждений.

Законопроект, в частности, предполагает ограничения на снятие наличных; запрет на досрочное расторжение соглашений о вкладах; обязательную реструктуризацию сроков погашения срочных депозитов; запрет или ограничение на открытие новых счетов; преобразование депозитов на текущих счетах/вкладах в срочные вклады; запрет или ограничения по безналичным операциям; ограничение на использование дебетовых, кредитных и предоплаченных карт; запрет или ограничения на обналичивание чеков; ограничения на межбанковские операции или операции в рамках одного учреждения; ограничение по операциям с государственными учреждениями; ограничения на движение капиталов, платежи и переводы.

Также предполагаются любые другие ограничительные меры, которые министр или председатель Центрального банка считают необходимыми ввести в сложившейся ситуации в интересах общественного порядка или общественной безопасности.

Банковская система островного государства остается под угрозой краха после того, как парламент Кипра во вторник отклонил законопроект о принудительном списании части вкладов в виде "налога", которое было условием финансовой помощи Евросоюза.