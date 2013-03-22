У нардепа требовали $ 100 тысяч, угрожая расстрелом

Об этом сообщает ZIK.

В милицию поступило заявление от помощника народного депутата о том, что от его руководителя требуют 100 тысяч долларов. В случае же отказа угрожают расстрелять нардепа.

По данному факту открыли уголовное производство. При передаче денег правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался житель Волыни. Милиция не называет фамилий фигурантов этого дела, однако из собственных источников в милиции ИA ZIK стало известно, что убийством угрожали нардепу Степану Ивахиву, победившему в одном из мажоритарных округов на Волыни. Как известно, по версии журнала Forbes Украина, Степан Ивахив входит в сотню самых богатых украинцев.