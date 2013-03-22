Судье для полноты картины не хватает Тимошенко - заседание перенесли

Киевский районный суд Харькова перенес на 12 апреля рассмотрение уголовного дела о нарушениях в деятельности корпорации “Единые энергетические системы Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял судья Константин Садовский сразу после начала очередного судебного слушания.

Слушание дела, объявил судья, невозможно в отсутствие экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и ее защитника Евгении Тимошенко.

Защита Ю.Тимошенко в своем ходатайстве объявила требование закрыть дело.

По словам защитника Сергея Власенко, вопрос закрытия дела можно рассматривать без присутствия Ю.Тимошенко. Он заметил, что одно лицо не может быть привлечено к ответственности дважды. По его мнению, дело сфальсифицировано, а все заказные политические обвинения были выдвинуты во времена президентства Леонида Кучмы и незаконно обновлены в последнее время. “Дело подлежит закрытию, поскольку противоречит законам”, - сказал С.Власенко.

Позицию С.Власенко поддержали защитники экс-премьера Александр Плахотнюк и Андрей Кожемякин.

По словам А.Плахотнюка, “все правовые основания для закрытия дела у суда есть”.

В свою очередь представители государственного обвинения заявили о невозможности продолжения слушания дела без участия Ю.Тимошенко.

Выслушав стороны, судья К.Садовский объявил о перенесении дела на 16.00 12 апреля.

Ходатайства защиты Ю.Тимошенко, сообщил судья, будут рассмотрены во время следующих судебных слушаний.