Прокуратура Житомира требует вернуть землю на берегу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как напомнили в прокуратуре, решением Житомирского горсовета в 2004 году частному предпринимателю переданы в аренду 0,19 га земли для устройства кафе в пределах прибрежной защитной полосы реки Тетерев.

Прокурорской проверкой установлено, что переданный под застройку земельный участок на берегу Тетерева входит в зону природного ландшафта, где любые строительные работы запрещены.

К тому же, как выяснилось, застройщиком сих пор земля по целевому назначению не используется.

В иске прокуратура района требует расторгнуть договор аренды и обязать частного предпринимателя вернуть общине земельный участок.

"Житомирским городским советом незаконно передано в пользование земельный участок, поэтому договор аренды земли обжалуется в судебном порядке", - рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

Всего, уточнила она, в Житомирской области в прошлом году по искам прокуратуры реально выполнено решений судов на сумму почти 10,2 млн грн, возвращено по решению суда 928 га земель. По результатам проверок соблюдения земельного законодательства органами власти отменено 335 незаконных актов органов государственной власти и местного самоуправления. По внесенным документам прокурорского реагирования предупреждено незаконное предоставление земель площадью более 4,2 тыс га, возвращено в собственность государства 882 га.