Беспонтовый понтифик

Я тут в чужой монастырь, совсем ненадолго, извините.

Главное событие в мире – заявление Папы Римского Бенедикта XVI об отречении от Святого Престола.

Не успел Папа с утра объявить об этом на коллегии кардиналов, как его уже в медиа высмеяли, что не в Твиттере написал. Отсталый какой-то Папа попался, отстойный даже.

Ну, формальные аргументы обнародовали быстро: Папа старенький, здоровье не то, а в современном медийном мире нужно быть постоянно бодрым и сверкать на камеры богатырской энергией. Да и проблем много, и вызовов – на католиков по всему миру сейчас бочку катят из-за педофильских скандалов, денежки в Ватикане какие-то слишком большие и мутные, диалога с мусульманами не получается, из канцелярии папской документы утекают и т.п. В общем, нужен другой Папа, помоложе и попродвинутей.

А вскоре уже наши интердевочки с голыми торсами устроили шабаш в соборе Нотр-Дам, против которого панк-молебен «Пусси Райот» - просто детский утренник. И слоганы такие правильные: «Нет гомофобии!», «Кризис веры», «Пока, Бенедикт!» То, что девочки эти с поразительной легкостью колесят по всей Европе, куда зачастую не пускают их куда более положительных соотечественниц, тема отдельная. Но вот озвучили они очень важный тезис: уходит-то Папа-гомофоб.

И это – чистая правда: Бенедикт XVI известен своей непримиримостью по отношению к гомосексуальным бракам, к абортам, женщинам-священнослужителям. Консерватор, одним словом, и ретроград.

А в той же самой Франции, в тот самый день, когда бесчинствовали «феменистки», узаконили гомосексуальные браки – восторжествовали либеральные ценности, ура! виват! Впрочем, пусть себе женятся – скорее вымрут.

Я был в Париже в ноябре прошлого года на чемпионате мира по каратэ. И в дни чемпионата главной темой на их ТВ была как раз легализация однополых браков, а на самом чемпионате – разрешить ли спортсменкам-мусульманкам драться в хиджабах. И нету других забот, как пелось в хорошей советской песне.

Старушка Европа таки впала в старческий маразм. Как сказал один мой друг, они скоро запретят все, кроме педерастии. И бедный старый Папа Бенедикт в эту картину мира явно не вписывался.

Вот и припомнили ему и гитлерюгендовское отрочество, и неудачный диалог с мусульманами, и гомофобию и всякое-разное. И уходит наместник святого Петра, виноватый лишь в том, что буквально понимал свой долг.

А новым Папой, скорее всего, станет какой-нибудь кардинал из Африки – в духе времени.

Сегодня все бросились упоминать пророчества святого Малахии, согласно которым следующий после Бенедикта XVI Папа будет последним. Похоже, что все к тому идет.

Нет, я понимаю, что говорю вещи неполиткорректные. Но у меня что-то не складывается с политкорректностью по жизни. Причем ни снаружи, ни изнутри. Еще раз прошу прощения.

Игорь Левенштейн