В милиции объяснили, когда прекратятся кражи багажа в аэропортах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк.

“Сейчас готовится новый авиационный кодекс, где будет прописано участие милиции в этом вопросе - когда сдается багаж, загружается и выдается. Потому, думаем, что этот вопрос будет снят”, - сказал В.Ратушняк.