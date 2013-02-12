В милиции объяснили, когда прекратятся кражи багажа в аэропортах
06:50, 12 февраля 2013Разное
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В Министерстве внутренних дел надеются, что с внесением изменений в авиационный кодекс кражи багажа пассажиров в украинских аэропортах прекратятся, в частности в киевском аэропорту “Борисполь”.
Терминал D аэропорта «Борисполь»
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк.
“Сейчас готовится новый авиационный кодекс, где будет прописано участие милиции в этом вопросе - когда сдается багаж, загружается и выдается. Потому, думаем, что этот вопрос будет снят”, - сказал В.Ратушняк.
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