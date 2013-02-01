Убийцу, осужденного на 60 лет, отпустили по ошибке
06:49, 01 февраля 2013Разное
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Полицейские разыскивают осужденного на 60 лет убийцу, которого три дня назад по ошибке освободили власти штата Иллинойс.
44-летний Стивен Роббинс отбывал 60-летний срок
44-летний Стивен Роббинс (Steven L. Robbins) отбывал срок в одной из тюрем штата Индиана.
30 января, заключенного перевезли в Чикаго, где он предстал перед судом по дополнительному обвинению в распространении наркотиков. В ходе разбирательства данные обвинения были сняты, и судебные приставы... освободили Роббинса вместо того, чтобы препроводить его обратно в тюрьму, сообщает РИА Новости.
По данным полиции, так внезапно освобожденный убийца начал отбывать 60-летний срок в октябре 2004 года.
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