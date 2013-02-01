Убийцу, осужденного на 60 лет, отпустили по ошибке

44-летний Стивен Роббинс (Steven L. Robbins) отбывал срок в одной из тюрем штата Индиана.

30 января, заключенного перевезли в Чикаго, где он предстал перед судом по дополнительному обвинению в распространении наркотиков. В ходе разбирательства данные обвинения были сняты, и судебные приставы... освободили Роббинса вместо того, чтобы препроводить его обратно в тюрьму, сообщает РИА Новости.

По данным полиции, так внезапно освобожденный убийца начал отбывать 60-летний срок в октябре 2004 года.