Депутаты: водителям дорогих машин штрафы не обеспечивают дисциплинированность

Законопроектом, текст которого размещен на сайте Верховной Рады, предлагается применение умножающего коэффициента к размеру штрафа, предусмотренного за нарушение Правил дорожного движения, в зависимости от класса/типа транспортного средства.

В частности, предусмотрено применять к легковым автомобилям типа (класса) Larger cars (средний) и Multi purpose cars (MPV - минивен) коэффициент 2, а к Executive cars (высший средний) коэффициент 3, к автомобилям типа (класса) Luxury cars (люкс) и Sports utility (SUV, в частности, внедорожники) коэффициент 4, а к Sport coupйs (спорткары/купе/кабриолеты) коэффициент 5.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что “установленный размер штрафов не вполне обеспечивает дисциплинированность водителей. Особенно водителей дорогих авто. Последствия аварий с участием дорогих автомобилей намного тяжелее с учетом их скоростных качеств, массы и, как это ни покажется странным, степени их защиты. По этим же причинам аварии с участием дорогих автомобилей часто происходят «на ровном месте» и в большей мере связаны с беспечностью как водителей дорогих автомобилей, так и владельцев, а такая вещь как беспечность на дороге имеет тяжелые следствия и недопустима, тем более на дорогах с возрастающей буквально с каждым днем интенсивностью движения”.

Потому предлагается “увеличить степень ответственности, в первую очередь, именно владельцев (а равно и водителей) дорогих и скоростных транспортных средств, для чего предлагается ввести некоторую градацию штрафов в зависимости от класса автомобиля, согласно Европейской классификации легковых автомобилей”.

Классификация Европейской экономической комиссии ориентирована на сегментацию целевого рынка, которая не ограничивается такими параметрами, как габариты или масса, а включает еще и цену, вид, набор опций и тому подобное.