Сколько стоил «Батьківщине» американский лоббист Джим Слеттери?

Эту фамилию, Джима Слеттери, я впервые услышал в открытом письме за подписью Рената Кузьмина, адресованного президенту США Бараку Обаме, опубликованного на сайте Генеральной прокуратуры 10 декабря 2012-го. Первый заместитель генпрокурора рассказал о расследовании пока не совсем ясных дел Юлии Тимошенко, по которым ей, вероятно, будет выдвинуто обвинение. И, в этом контексте – об аннулировании его визы. Кузьмин заявил, что «госдеп США в принятии решений относительно Украины руководствуется советами лоббистов, в частности бывшего сенатора Джима Слеттери, использует личные взаимоотношения с главой госдепа Хиллари Клинтон".

История с визой Кузьмина во многом остается непонятной, если не сказать – странной. Есть слова посла США в Украине Джона Теффта от 28 декабря 2012-го: «в случае господина Кузьмина, у него была виза, но она была аннулирована. Он может повторно попросить визу. Но та виза, которая была ему выдана ранее, недействительна». Я не знаю процедуры принятия решений Службой натурализации и эмиграции США, отсюда, возможно, наивный вопрос: зачем надо было аннулировать визу, чтобы теперь говорить, что Кузьмин может повторно за ней обратиться? Это тонкий намек, что он может за визой обратиться, но вряд ли ее получит?

Но вернемся к Джиму Слеттери. Согласно английской Википедии, этот 65-летний политик был членом Конгресса США от Канзаса с 1983 по 1995 год. Юрист по образованию, до избрания законодателем отслужил в армии и занимался недвижимостью. В Конгрессе специализировался на охране окружающей среды, вопросах здравоохранения и телекомуникаций. Проиграл выборы, стал партнером юридической фирмы «Wiley Rein» LLP.

В общем, биография стандартная. Я знаю многих людей в американской столице. Треть Вашингтона кормится именно так: политики, заканчивая карьеру, основывают лоббистские структуры и, эксплуатируя свои знания и связи, работают на новых клиентов, накапливая ощутимую добавку к пенсионному фонду. Работа легальная: надо только зарегистрироваться в государственном департаменте США в качестве «иностранного агента».

Только очень наивные люди могут полагать, что лоббисты в Вашингтоне берут деньги просто за влияние на общественное мнение. В столице США достаточно людей, которые пользуются авторитетом как специалисты по Украине. При этом наша страна – не в центре внимания американской политики, и вести из Киева - это не сообщения из Пекина, Москвы или, прости господи, Тегерана. Общественное мнение в Вашингтоне формируется быстро, оно устойчиво, его поддерживают. Это немалые деньги. Плюс – оплата за организацию встреч, за доведение к сведению информации. В нечастых случаях, о которых не принято громко говорить: за влияние на содержание официальных документов. Это еще более серьезные деньги.

Я хочу быть правильно понятым: с одной стороны, за одни только деньги в Вашингтоне нельзя чего-либо добиться, или что-то заблокировать. Будь это так, люди Путина завалили бы «закон Магницкого» еще на стадии его прохождения в Конгрессе. С другой стороны – в Вашингтоне нельзя ничего сделать без денег, там никто не подымет себя со стула, не понимая, сколько он заработает в ближайший час.

О каких сумах идет речь? Примерный порядок цифр представляем по публикациям 2010 года.

3 ноября 2010 года «Украинская правда» опубликовала результаты изучения политактивности в США, в частности, и г-жи Тимошенко. Вывод таков: с 1 июня по 2 августа 2009 года БЮТ осуществил выплаты фирме «TD International LLC» за услуги, предоставленные в июне 2008-го - феврале 2009-го, на сумму 524 000 долларов. За работу с марта 2007-го по январь 2008-го TD International LLC получила 528 000 долларов. Всего же, считали в УП, в течение 2007-2009 годов БЮТ заплатил американским консультантам, включая фирмы «Dezenhall Recourses» и «Glover Park» по крайней мене 1 350 000 долларов. Редкий случай: УП по стандартам журналистики, предполагающими полноту информации, даже попросила самого Немырю прокомментировать эту информацию. 3 ноября 2010 года она цитирует и ответ: "заплачено было из источников БЮТ и наших сторонников".

Для нас важно, что господин Немыря не открестился от всех этих информаций, не объявил их «происками врагов» и не заявил, как тетя Антонина Ульяхина в «Украинской правде» 27 ноября 2007 года, «у нас бывает такой момент, когда мы все сбрасываемся – абсолютно все, подчищаем все свои коморки, и Юлия Владимировна едет и покупает себе "Луи Виттон».

Итак, состоянием на ноябрь 2010 года структура Тимошенко заплатила в Вашингтоне минимум миллион 350 тысяч долларов.

На лоббистов в другой стране последнее не отдают. И с 2010 года в США юристы дешевле не начали работать.

14 июня 2011 года та же «Украинская правда» публикует информацию о том, что «лоббистская фирма «Covington&Burling» проведет в Вашингтоне пресс-конференцию о политическом преследовании экс-премьера Юлии Тимошенко». Отсюда следует, что люди Тимошенко в определенный момент подключили к ее политическому лоббизму в Вашингтоне новых игроков.

А теперь о Слеттери в этом контексте. Внимательное изучение сообщений СМИ показывает, что впервые его фамилия появляется в локальном украинском информпространстве пять лет назад. Тогда, в украинском журнале «Профиль» 23 августа 2008-го была опубликована статья Слеттери, подписавшегося как член Палаты представителей США (в 1983–1995-х). Она называется «Грамотная внешняя политика Украины должна избегать провокаций». Смысл статьи - в этих выражениях: «Но, опять же, не Вашингтон должен решать, что вам делать, а вы сами. Лично я не думаю, что Штаты должны каким-то образом «проталкивать» Украину в НАТО или жестко интегрировать ее в свою систему глобальной безопасности. Так же я против перспективы строительства объектов американской ПРО на территории Украины».

История любит посмеяться. Несколько сообщений украинских СМИ, в которых позже упоминается Слеттери, датированы 13 декабря 2011-го. В них он жалуется, что его не пустили к Тимошенко, а также заявляет, что «после процесса над Тимошенко Украине будет сложнее сотрудничать с Западом». Мнение о том, что «не Вашингтон должен решать, что вам делать, а вы сами» Слеттери, получается, отложил до лучших времен.

Ренат Кузьмин в своем открытом письме назвал сотрудников фирмы «Wiley Rein» по фамилии Джо Вильямсон и Ральф Чача людьми, которых нанял муж Тимошенко Александр. Слеттери, как мы помним, тоже работает в Wiley Rein. Его Кузьмин назвал лоббистом Тимошенко в Конгрессе и государственном департаменте. Александр Тимошенко дважды отвечал Кузьмину заявлениями – 10 и 23 декабря 2012 года. Ни в одном из этих заявлений нет ни слова опровержения факта найма мужем Тимошенко лоббистов из «Wiley Rein».

Это важное обстоятельство. Сам Тимошенко мог опровергнуть слова Кузьмина, но не сделал этого. Их могли опровергнуть люди из «Wiley Rein» по фамилии Джо Вильямсон и Ральф Чача, но не сделали этого. Зная, как с языка людей Тимошенко, на полуавтомате слетают слова «судья Гитлер», «коррумпированный суд», мы предположим, что это молчание в ответ на слова Кузьмина вовсе не дань воспитанности или воздержанию от матерной лексики. Полагаю, что все намного прозаичнее. Вероятно, господа из «Wiley Rein» собираются декларировать налоги, и, в связи с этим, показать источники поступления денег. Если в связи с этим, после того, как «Wiley Rein», возможно, покажет трансакции от Александра Тимошенко, Ренат Кузьмин подаст на получателей денег в суд за клевету, все будет очень не смешно.

Вторая часть этой истории начинается 31 июля 2012 года. Евгения Тимошенко тогда заявила в УНИАН, что «неизвестные «взломали» ее электронный ящик. Хакеры изменили пароли доступа к электронной почте».

История продолжается 9 января 2013 года, когда ресурс «Киевский телеграф» опубликовал ссылку на информацию Укринформа – на интервью его корреспондента с Сергеем Власенко, адвокатом Тимошенко-старшей. Он называет «появившиеся в Интернете документы из якобы взломанных электронных ящиков Григория Немыри и Евгении Тимошенко» ничем иным, как «спланированной акцией по дискредитации известных людей». По сути - характеризует «выставленные на всеобщее обозрение документы» как «смесь фальсификации с правдивой информацией, что сложно понять неспециалисту».

Это очень интересное заявление.

Выжимка: о Сергей Власенко признает документы на http://zhuzhaleaks.com/ и на nemyrialeaks как минимум частично подлинными. Сам он является специалистом, который может отличить фальсификации от правдивой информации.

Это заявление Власенко, а именно его слова о том, что упомянутые документы могут являться частично правдивыми, позволяет мне внимательно присмотреться к некоторым из них. Не нарушая, естественно, права Евгении Тимошенко на приватность.

24 января 2012 года Конституционный Суд Украины установил, что сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия является вмешательством в личную и семейную жизнь и допускается исключительно в случаях, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека. При этом Конституционный суд отметил, что пребывание на выборной должности или на должности госслужащего I-II категорий предусматривает не только гарантии защиты прав этого лица, но и дополнительные правовые обременения. «Публичный характер как самих органов - субъектов властных полномочий, так и их должностных лиц требует обнародования определенной информации для формирования общественного мнения о доверии к власти и поддержку ее авторитета в обществе», - говорится в решении суда.

Здесь важно вот что. Юлия Тимошенко в качестве руководителя правительства пребывала на должности госслужащего I категории.

Раньше я говорил, что Евгения Тимошенко не является публичным политиком, она является лишь родственником публичного политика. Теперь я вынужден изменить эту позицию. Об этом говорят не материалы сайта http://zhuzhaleaks.com/, а вполне конкретные факты публично известных политических действий Тимошенко Евгении Александровны.

Она, повторю, без учета материалов на Жужаликс, выступает то ли в качестве специального представителя, то ли спикера собственной матери. И делает при этом внятные политические заявления.

21 сентября 2012 года, как сообщал УНИАН, Евгения Тимошенко была в Вашингтоне и выступала на пресс-конференции, где цитировал свою мать, что «Тимошенко... заявила, что будущие парламентские выборы в Украине уже сфальсифицированы».

15 ноября 2012 года она выступила на телеканале CNN, где заявила, что «что украинская власть хотела получить конституционное большинство в новом парламенте, но давление демократического мирового сообщества сделало эти планы невозможными». Вполне политическое заявление. Безусловно, никто в украинской власти не говорил бреда по поводу возможности получения Партией регионов конституционного большинства, но это останавливает Тимошенко Е.А. не больше, чем ее мать Тимошенко Ю.В. останавливали слова о русском спецназе на Банковой 24 ноября 2004 года.

6 декабря 2012 года Тимошенко Е.А на форуме в Варшаве (Польша) "Украина после парламентских выборов 2012 года" заявила, как сообщал УНИАН: «мы просим вас, влиятельных европейских лидеров, политиков и журналистов помочь нам, украинцам, избавиться от авторитарного режима и не легализировать его». Тоже политическое заявление.

Да, вероятно это несправедливо, что после заявления Сергея Власенко, тексты на вышеупомянутом сайте будут изучаться как источник частично правдивой информации. Наряду с пленками Николая Мельниченко (зачастую перемонтированных и неправильно расшифрованных), сайтами wikileaks и nemyrialeaks. Это несправедливо в отношении Евгении Тимошенко как частного лица – а там много, видимо, ее частных писем. Но что поделаешь. Таковы законы информационного мира. Ведь и на сайтах wikileaks и nemyrialeaks наверняка есть масса информации, обнародование которой доставляет неприятности частным гражданам, невиновным людям.

Со своей стороны, чтобы не нарушать закон, я не буду настаивать на том, какая информация на http://zhuzhaleaks.com/ подлинна, а какая - нет. Я также не словом не коснусь тех текстов, где речь идет о вопросах частной жизни Евгении Тимошенко – пусть в этом копаются таблоиды и папарацци, если есть такое желание. С целью не нарушить закон я сформулирую мысли по поводу некоторых документов в форме вопросов.

На сайте размещен достаточно большой объем переписки якобы между Е. Тимошенко и якобы Джимом Слеттери. Это подлинные письма? Нет? Частично? Все ли они подлинны? Особенно – размещенные под номерами 1,2,4,7,8,9?

Первый потенциально интересный момент. Многие помнят недавно опубликованный отчет американской юридической компании "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP", сделанный по заказу Министерства юстиции Украины. Есть текст, пронумерованный как письмо № 7. Действительно ли это мейл от Михаила Соколова на Джима Слэттери? Что означает фраза «я исхожу из того, что с учетом ваших уверений в том что отчет «Skadden» будет правильным, решение будет в пользу Вашего отчета, который предполагается подготовить почти без опроса свидетелей, с ограниченным бюджетом в 75 тыс. долл."? Это влияние на отчет «Skadden» за гонорар в 75 тыс. долл?

Второй потенциально интересный момент. Если письмо номер 4 подлинно, то отвечает ли реальным обстоятельствам контракт между фирмой «Wiley Rein» в лице Джима Слеттери и Александром Тимошенко? Являются ли подписи под контрактами реальными оригинальными подписями Джима Слеттери и Александра Тимошенко? Отвечает ли действительным обстоятельствам получение фирмой «Wiley Rein» фиксированной помесячной оплаты в размере 10 тыс. долл. США? При том, что сам Слеттери получает от Тимошенко почасовую оплату в размере 1 тыс. долл. в час? Это сколько же получается в месяц? А в год?

Из некоторых документов, подлинность которых предстоит выяснить, речь идет о недавней резолюции Конгресса США авторства Джеймса Инхофа. Ее приняли 22 сентября 2012 года. Днем раньше, как сообщали «Аргументы и факты в Украине», Евгения Тимошенко была в Вашингтоне и выступала на пресс-конференции. Некоторые ее слова на этой пресс-конференции цитировал и УНИАН.

Это уже теплее, таких случайностей не бывает. Пребывание Евгении Тимошенко в Вашингтоне накануне голосования резолюции Инхофа могло иметь целью только влияние на содержание этой резолюции, на голосование колеблющихся. При этом зададимся вопросом: соответствует ли реальным обстоятельствам переписка якобы Михаила Соколова и якобы Евгении Тимошенко, размещенная как письма 1 и 2? Там – если это правдивая информация – сказано, что на день отправки письма Джиму Слэттери уже заплатили 85 тыс. и еще должны были 65 тыс? Можно ли отсюда сделать вывод, что вся работа Слэттери по резолюции Конгресса США обошлась Тимошенко в 150 тыс. долл.?

Лыко становится в строку: пребывание Евгении Тимошенко в Вашингтоне плюс мощный «подкрепитель» Слеттери – такая версия событий возможна? Зачем, спросит внимательный читатель? А затем, что кто-то мог наобещать Тимошенко Юлии ее выход на свободу после принятия резолюции?

Это вопросы, которые можно сформулировать. Возможно ли получить на них ответы?

Да, конечно. Фамилии людей – реальны. Михаил Соколов – есть такой человек, был членом парламентской фракции БЮТ до 2012 года, 1967 года рождения, шеф ООО "Технофарма". Предположим, он перечислял некие средства, предположим, что из нашей страны. Также вообразим, что это делал и Александр Тимошенко, например, из Чехии. Представим себе, что делалось это не методами хавалы, арабских экстремистов, когда люди, допустим, Соколова отдают их кому-то в подворотне в Днепропетровске, а взамен люди, представьте, Слеттери получают их в подворотне около аэропорта Нешнл: это версия для любителей детективных фильмов. Предположим, что деньги к Слеттери попадают не почтовыми голубями и не пиратскими сундуками, а вполне легально, банковскими транзакциями.

Могут ли наконец наши спецслужбы проявить оперативность, доказать факты таких трансакций документально? С разрешения суда, конечно?

Если контракт между «Wiley Rein» и Александром Тимошенко скреплен реальными оригинальными подписями Джима Слеттери и Александра Тимошенко, то можно ли провести почерковедческую экспертизу по этому поводу?

Если Сергей Власенко заявляет, что тексты на http://zhuzhaleaks.com/ являются частично правдивыми, то может ли он помочь следствию отфильтровать реальные документы от фальшивок? Если он не желает помочь следствию, можно ли в рамках закон помочь ему преодолеть это нежелание?

Вполне возможно, что Джиму Слеттери придется декларировать все эти доходы. По законам США он обязан зарегистрироваться в госдепартаменте как «иностранный агент», так это называется. Показать меньшую сумму, чем полученная, в США - серьезное преступление, это уход от налогообложения. Я не думаю, что Слеттери будет рисковать. Вывод у меня таков: нужно внимательно изучать сайт Минюста США, где должен появиться отчет генерального прокурора США в Конгресс о соблюдения Акта о регистрации иностранных агентов. Его процедура обнародования обязательна, и там должна быть указана «Wiley Rein» Слеттери.

Если исходить из информации «Украинской правды», что состоянием на ноябрь 2010 года структура Тимошенко заплатила в Вашингтоне минимум миллион 350 тысяч долларов, то, похоже, сейчас тратят меньше денег. Впрочем, если Слеттери действительно связан со всей этой историей, то не исключено, что за оставшиеся годы он при оплате труда в 8 тысяч долларов в день, заработает прилично. А ведь есть еще и рядовые юристы, и адвокаты, и обслуживающий персонал…

А если кто-нибудь опять спросит Григория Немырю, откуда деньги, тот, как и «Украинской правде» 3 ноября 2010 года, ответит: «заплачено было из источников БЮТ и наших сторонников". Он не скажет – из средств избирателей БЮТ.