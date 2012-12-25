26-29 декабря на территории стадиона «Олимпийский» пройдет "Праздничная ярмарка».

Посетителей ждут множество предложений: в широком ассортименте детский, женская и мужская одежда, обувь к сезону, трикотаж, белье, изделия из кожи и меха, косметика, парфюмерия, бижутерия, кожгалантерея, головные уборы, зонты, сувениры, детские игрушки и другое.

Если Вас интересуют изделия из меха и кожи - самое время посетить эту выставку-ярмарку. Большой выбор шуб, дубленок, меховых пальто, головных уборов, кожаных курток, перчаток, сумок и других аксессуаров - это возможность приобрести обновку для себя и своих близких.

Выставки-ярмарки на стадионе «Олимпийский» все больше становятся популярными у киевлян и гостей города благодаря широкому ассортименту товаров и удобному расположению. Место очень удобное: возле стадиона «Олимпийский» есть просторные парковки, рядом две станции метро - «Дворец Спорта» и «Олимпийская».

Посетите «Праздничная ярмарка» в новом павильоне на стадионе «Олимпийский»! "Праздничная ярмарка» - подарки к Новому году на любой вкус!

Ярмарка будет работать 26-29 декабря с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Подробная информация по телефонам: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/641

http://expo-modul.com/archives/602