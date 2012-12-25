Морда лица украинской власти

«Не икебана, - рассматриваю физиономии членов нового правительства, - не икебана…» Я понимаю, президент при подборе министров руководствовался исключительно их заоблачно высокими моральными и деловыми качествами, невзирая на лица. Вот лица и подкачали.

В Штатах есть такая поговорка: Вашингтон – это Голливуд для страшненьких. Родилась она, говорят, из другого выражения: политика – это шоу-бизнес для некрасивых людей. Между тем, не нужно быть политтехнологом семьи пядей во лбу, чтобы понять преимущество симпатичных политиков над несимпатичными.

Люди склонны априори считать красивое хорошим и, соответственно, наоборот. Многочисленные исследования фактора красоты в политике подтвердили истину, которая срабатывает и в прочих жизненных ситуациях. При прочих равных избиратели отдают предпочтение внешне более привлекательному претенденту. Мир несправедлив к неказистым.

Правда, тут имеется одно существенное уточнение. Помимо привлекательности, избиратель должен еще уловить какие-то сигналы компетентности политика. Например, в случае политиков-женщин красота не дает очевидного преимущества, утверждают исследователи. Ну не ассоциируется женская красота с компетентностью, хоть ты тресни: говорят, даже срабатывает «эффект блондинки». От «блондинок» требуются дополнительные доводы, подтверждающие авторитет.

А психологи из университета Нью-Гэмпшира установили: если о привлекательности и дружественности малознакомого политика судят по внешности, что, в общем, понятно, то главную информацию о компетентности и авторитете избиратели считывают по голосу. Чистая, должным образом интонационно оформленная, речь без запинок служит знаком, что перед нами, скорей, подходящая кандидатура. Тоже не бином Ньютона, согласитесь, но для украинской политики убийственное обстоятельство.

Нам всегда не везло. Из президентов гладко говорил и кругло выглядел, пожалуй, только Леонид Кравчук. Из спикеров – Александр Мороз. Из премьеров – Юлия Тимошенко. Невзрачность Леонида Кучмы обескураживала, речь Виктора Януковича убивает наповал, за потерей лица Виктором Ющенко последовала потеря политического лица, речь была не менее ужасна. Николай Азаров излучает недружелюбие и произносит нечеловеческое. Владимир Рыбак, сколь очевидно лишен этих недостатков, столь же очевидно лишен и достоинств, - как и свежести.

Если мы взглянем на нынешнюю оппозицию и вслушаемся, то мрачные мысли о перспективах Родины станут еще мрачнее. Арсений Яценюк непригож и обладает голосом неприятного тембра, Виталий Кличко статен, но, к сожалению, не нем. Тягныбок прекрасен во всех отношениях, но только для тех, для кого может быть прекрасен Тягныбок. А Юлия Владимировна в темнице утрачивает свою незаурядную привлекательность – не самая последняя причина, почему она оказалась за решеткой.

Понятно, конечно, что внешние характеристики отходят на второй план, когда мы узнаем о людях побольше. Что нам внешность Натальи Королевской и ее прокуренный голос после всего, что она наговорила и наделала за время предвыборной кампании, а после этого еще и оказалась в Кабмине. Сергей Арбузов поражает не пышностью форм, а идеями о 15-процентном сборе с продажи валюты. Немыслимые усилия Раисы Богатыревой по борьбе с морщинами ничуть не придают ей государственного веса, что не мешает ей - скорей, помогает уже, казалось, вечность болтаться где-то вверху. А мрачные взгляды главы министерства налогов и сборов и руководителя МВД подтверждают уже и без того нам известное и заставляют поежиться.

Украинская власть и была не очень, но теперь становится просто карикатурно нехороша. Внутреннее неумолимо пробивается наружу. В двадцать первом веке, когда политику во многом делает картинка, такое пренебрежение эстетикой, как минимум, легкомысленно. Но у них для нас другой картинки нет.

Где же та красота – ну пусть не красота, а просто привлекательность, что спасет наш неуютный мир?

Леонид Швец