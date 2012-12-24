Украина на перекрестке между Востоком и Западом: прогноз на 2013

Год Змеи станет для Украины решающим в геополитическом выборе между ЕС и Россией.

Новый, 2013, год протестирует способность украинской власти динамично менять структуру экономики Украины в борьбе за внешние рынки, бороться за национальные интересы в условиях ужесточения мировой конкуренции за ресурсы, модернизировать экономическую систему для сохранения и развития существующих технологических преимуществ.

Назначение Леонида Кожары новым министром иностранных дел в канун Нового года позволит начать 2013 без существенной потери времени в кадровых вопросах. Перед внешней политикой Украины и новым министром будет стоять непростое первоочередное задание – максимально балансировать между ЕС и Россией практически в течение всего года. Внешнеполитическими инструментами для этого могут быть и главенствование Украины в 2013 году в Организации Безопасности и Сотрудничества в Европе (ОБСЕ), а также в Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС) в первой половине следующего года. Эти площадки Украина попробует использовать для ухода от частичной западной политической изоляции в связи с претензиями Брюсселя и Вашингтона об «избирательном правосудии», «непрозрачных выборах» и отсутствии реформ.

Новый министр иностранных дел уже знаком с европейской политической элитой, в частности, через деятельность «Европейского Центра Современной Украины». Учитывая последние кадровые изменения в правительстве, ответственным за внешнеполитическое направление и отношения с ЕС, в частности, станет тандем министра иностранных дел Леонида Кожары и вице-премьера Константина Грищенко.

На европейском направлении для Украины уже назначены два ключевых события: саммит Украина – ЕС в Брюсселе 25 февраля и саммит Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре 2013 года. Первый саммит станет попыткой согласовать минимальный набор требований ЕС, выполнив которые до ноября, Украина сможет гарантированно рассчитывать на подписание соглашения об Ассоциации, а также либерализацию визового режима. Вероятнее всего, что в набор этих требований войдут уже озвученные еврочиновниками – прекращение «избирательного правосудия», реформа избирательной системы и подготовка нового кодекса в этой сфере, реформы в экономике и соблюдение прав человека и принципов демократии.

Не исключено, что для удовлетворения части требований ЕС украинская власть пойдет на выполнение решения Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) в деле Юрия Луценко. Освободив экс-министра внутренних дел, власть сможет снять значительную часть негатива накопившегося из-за «избирательного правосудия». Если президент и правительство смогут выполнить большую часть требований ЕС, удержать под контролем экономическую ситуацию в стране, а также выдержать нарастающее давление Кремля, то в ноябре 2013 года Украина с высокой вероятностью подпишет соглашение об Ассоциации с ЕС. Это позволит Виктору Януковичу окончательно избежать ловушки международной изоляции и даст возможность разыграть карту европейской интеграции на президентских выборах 2015 года.

Учитывая расширение интересов американских энергетических компаний в Украине (ExxonMobil, Chevron), особенно в сфере запуска добычи сланцевого газа и нефтегазовой разработки украинского черноморского шельфа, Киев имеет неплохую возможность улучшить отношения с Вашингтоном. Для этого будет достаточно выполнить необходимый минимум требований ЕС, избегать вопиющих нарушений в сфере демократических принципов и норм, а также создать максимально комфортный режим роботы американским энергетическим транснациональным корпорациям. Новый государственный секретарь США Джон Керри наверняка захочет разыграть украинскую карту в партии с Москвой, поэтому не будет подталкивать Украину к международной изоляции.

На российском направлении следует ожидать остросюжетного сериала на тему «как оттянуть возможное вступление в Таможенный союз». Для этого будет использована придуманная Киевом формула «3+1», за которую уже цепляется даже Москва. На данный момент президент России и его советники озвучивают ориентировочную дату вступления Украины в ТС – 2015 год. Поскольку на это же время запланировано создание Евразийского экономического союза, то Кремль явно попробует привлечь Украину в члены ТС значительно раньше. Основным инструментом давления на Киев будет даже не газ, цена которого не будет существенно повышаться из-за долгосрочной тенденции удешевления нефти, а допуск Украины к рынкам России, Беларуси и Казахстана. Проще говоря, невступление Украины в ТС будет означать постоянную торговую войну со странами Союза. Украинская власть и крупный бизнес соответственно должны быть готовыми к потере объемов экспорта, рынков и срочной необходимости поиска новых потребителей украинского сырья и продукции.

Частичной альтернативой рынкам стран Таможенного союза станут Бразилия и Аргентина, Китай и Южная Корея, а также арабские страны Персидского залива и Северной Африки. Особое развитие отношений следует ожидать на китайском направлении. Пекин существенно усилил позиции в Восточной Европе после прорыва на белорусском направлении – оформления рабочих виз 650 тысячам китайских рабочих для строительства китайско-белорусского технопарка под Минском. Нет сомнений, что уже в 2013 году подобное предложение вместе со щедрым кредитованием будет сделано президенту Януковичу и, если с экономикой в стране будет совсем плохо, то шансы на появление сотен тысяч китайских рабочих под Киевом будут весьма высоки. Пока же основное сотрудничество будет развиваться по энергетическому вектору в сфере перевода украинских объектов энергетики на водоугольное топливо.

В целом, можно отметить, что судьба европейского либо российского выбора будет зависеть от ситуации внутри Украины, баланса бизнес групп и активности населения. В то же время на эту внутреннюю ситуацию будет оказывать значительное влияние мировая экономическая конъюнктура и способность власти и бизнеса конкурировать в Латинской Америке, Азии и на Ближнем востоке. Командная способность системно видеть взаимосвязь внутренних и внешних факторов станет ключом к успеху в 2013 году.

Роман Рукомеда,

политический эксперт