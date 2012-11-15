Рада-2012: скандал заказывали?

Новоизбранные парламентарии оказались в ситуации приятного томления. Полномочия 445 из них признаны Центральной избирательной комиссией, и осталось утрясти некоторые формальности, чтобы спокойно придти на первое заседание Верховной Рады седьмого созыва. Похоже, что это затишье перед бурей.

Одна из главных сенсаций де-факто завершившихся выборов – серьезное обновление депутатских рядов. По предварительным подсчетам, депутатский корпус обновился на 60%. Это не только порадует сторонников впрыскивания свежей крови под купол храма отечественного законотворчества, но и создаст определенные проблемы в работе седьмого созыва на начальном этапе. Многие парламентарии, дебютирующие в роли народных избранников, захотят ощутить полноту власти над пультом для голосования, а тут еще оппозиционеры грозятся своей триединой коалицией обеспечить персонального голосование каждого парламентария. Хотя для новых депутатов предусмотрены учебные заседания до начала официальной работы, прогнозировать слаженную парламентскую работу не приходится.

Отсутствие 5 депутатов – явление не критичное, хотя оппозиционеры утверждают обратное. В 1994 году парламент начинал работу в куда менее полном составе, что не помешало тогдашнему созыву стать одним из самых эффективных в новейшей украинской истории. Байка о сложении 150 мандатов оппозиционерами призвана поддержать веру в них избирателей, поскольку реального алгоритма воплощения в жизнь этот паззл не имеет.

Партии регионов (185 депутатов), казалось бы, не на что нарекать: самая крупная фракция, первый результат в партийном зачете и самое большое количество депутатов-мажоритарщиков, избранных под голубыми знаменами. Многие из них, как уже было сказано, окажутся в депутатских креслах впервые, при этом будут разрываться между указаниями партийного руководства и пожеланиями тех, кто обеспечивал финансовым ресурсом победу в ходе избирательной кампании. В «региональной» фракции уже сегодня можно прогнозировать будущее кучкование по группам влияния, защищающим локальные и отраслевые интересы. Очевидно, что будет использован эффект пылесоса, и десяток-другой самовыдвиженцев будут подтянуты к «региональной» фракции в добровольно-принудительном порядке.

С управляемостью самой большой фракцией тоже могут быть проблемы – Михаил Чечетов рискует перестать быть «универсальным семафором», поскольку Партии регионов придется зачастую договариваться с партнерами по сидению в сессионном зале. 40% мандатов – еще не большинство, и «регионалам» предстоит пройти через осознание этого факта. Они еще могут рассчитывать на блицкриг при избрании спикера, но уже при распределении постов в профильных комитетах Верховной Рады придется наступать на горло своей песне и умерять аппетиты.

Кстати, с кандидатом на роль спикера не все очевидно. Пока от места в парламентском президиуме и депутатского мандата публично отказался министр юстиции Александр Лавринович, и партии придется выбирать между Александром Ефремовым и Сергеем Тигипко – представителями конкурирующих группировок. Рецепт избрания парламентского председателя прост – «региональные» голоса плюс коммунисты в обмен на привычное для выдвиженца КПУ Адама Мартынюка седалище первого вице-спикера. Однако кого из партайгеноссе делегировать в вершину парламентской иерархии – все еще вопросы. Источники внутри Партии регионов не исключают, что Владимир Литвин может заручиться поддержкой Виктора Януковича, дав клятву верности уже третьему президенту на его политическом веку.

Коммунисты (32 депутата) пытаются подороже продать свою сговорчивость, утверждая, что не станут входить в состав какой-либо коалиции. Им это, собственно говоря, и не нужно, ведь ее создание больше не предусмотрено конституционными нормами. Свою благосклонность «регионалам» Петр Симоненко будет продавать в режиме постоянных политических торгов, действуя, словно заправский представитель публично ненавидимого им компрадорского капитала.

Фракция «Батькивщина» (101 депутат) решила оставаться вместе и после избирательной кампании. С одной стороны, консолидация нравится избирателям, да и бренд «объединенная оппозиция» еще не полностью исчерпал свой положительный заряд. С другой – Арсению Яценюку в террариуме единомышленников придется непросто, ведь придется согласовывать разнообразные интересы «сердечников», «фронтовиков» и других акционеров политического объединения. Пост лидера фракции может стать для него серьезным испытанием на прочность и стрессоустойчивость.

Не будем забывать о тени Юлии Тимошенко, постоянно нависающей над родной для нее политической силой. Юлия Владимировна не опускает руки в политической борьбе, и ее немногочисленные, но энергичные эмиссары будут постоянно напоминать о той, кто должна и будет лидером оппозиционных сил в 2015 году. К тому же внутри фракции есть «настоящий полковник», все чаще действующий в стилистике политического диверсанта: Анатолий Гриценко, судя по его поведению, уже спланировал для себя новый лозунг на президентскую кампанию 2015 года взамен прошлого «Первый непроходной».

Особого внимания заслуживает фракция «УДАРа» (40 депутатов). Хотя политическая сила подсела на финише избирательной кампании (не в последнюю очередь – благодаря действиям соратников по оппозиции), с политическим проектом Виталия Кличко связывают определенные надежды. Некоторые лихие эксперты даже сватают Виталия Владимировича в спикеры, хотя на самом деле задача стоит в несколько иной плоскости. Кличко необходимо как можно скорее осознать, что парламент по специфике работы очень отличается от Киевсовета. Ему пригодятся советы Ирины Геращенко, Виктора Пинзеныка, Эдуарда Гурвица, уже бывших депутатами, тогда как к мнению некоторых функционеров-«ударников» лучше не прислушиваться. Конечно, в том случае, если Виталий Кличко не стремится быстро и азартно просадить политический капитал и подойти к президентской кампании в качестве фактурного статиста.

С заметным энтузиазмом к работе в Верховной Раде приступает ВО «Свобода» (37 депутатов). Соратники Олега Тягныбока полны решимости отработать выданные избирателями наказы. И если в непосредственной депутатской работе – голосовании и продвижении законопроектов – у них пока маловато опыта, то выполнить роль «спецназа оппозиции» «свободовцы» завсегда готовы. Есть основания полагать, что «регионалы» подарят им немало возможностей продемонстрировать бойцовские качества, не отходя далеко от депутатских мест. Очевидно, что Олег Ярославович будет формально прислушиваться к соратникам по оппозиционной триаде, но действовать по собственному плану. Недаром ему сегодня осторожно прогнозируют выход во второй тур президентской гонки, конечно, если она будет проходить в два тура. «Свободовцы» уже весной попытаются развернуть наступление на власть, понимая, что в уличных (непарламентских) формах борьбы чувствуют себя увереннее, чем под куполом.

Внефракционные (43 самовыдвиженца и 7 партийцев, чьи политические силы не преодолели 5-процентный барьер) парламентарии будут вынуждены балансировать между разными центрами влияния. Из-за изменений в регламент шансы на создание полновесной депутатской группы невелики, скорее, независимые депутаты будут кучковаться по 5-7 человек, чтобы иметь возможность влиять на разнообразные голосования. Межфракционное «болото», в котором будут оказываться и депутаты, которые покинут оппозиционные фракции (такие обязательно будут, как показывает отечественная политическая практика), будет своеобразным барометром накануне президентской кампании, демонстрирующим шансы того или иного претендента на победу.

Но пока народным депутатам предстоит приступить к работе, сформировать парламентскую структуру и попытаться сделать законотворческую рутину интересной для избирателей. Очень интересно, отменит ли новый парламентский созыв депутатскую неприкосновенность, примет ли закон о продаже земли и не изменит ли правила проведения парламентских выборов. Эти задачи, как и принятие бюджета-2013, будут ключевыми в работе новой Верховной Рады в ближайшее время.

Евгений Магда