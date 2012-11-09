Бывший военный привез в пожарную команду артснаряд

Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 8 ноября винничанин, проезжая лесом на грузовом автомобиле (перевозил отсев из гранитного карьера) сделал остановку, чтобы глянуть, есть ли грибы, и случайно увидел в кустарнике артиллерийский снаряд.

Бывший военный бросил снаряд на отсев в кузов самосвала и привез его в государственную пожарно-спасательную часть №3 в областном центре.

По данным МЧС, с начала года это уже 2149-я находка боеприпасов времен войны. Винницкие спасатели в числе других взрывоопасных предметов обезвредили 73 авиационных бомбы.