Бывший военный привез в пожарную команду артснаряд
01:15, 09 ноября 2012Разное
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В Винницкой области мужчина нашел в лесу 88-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны и привез его в Винницу в государственную пожарно-спасательную часть №3.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Винницкой области.
Согласно сообщению, 8 ноября винничанин, проезжая лесом на грузовом автомобиле (перевозил отсев из гранитного карьера) сделал остановку, чтобы глянуть, есть ли грибы, и случайно увидел в кустарнике артиллерийский снаряд.
Бывший военный бросил снаряд на отсев в кузов самосвала и привез его в государственную пожарно-спасательную часть №3 в областном центре.
По данным МЧС, с начала года это уже 2149-я находка боеприпасов времен войны. Винницкие спасатели в числе других взрывоопасных предметов обезвредили 73 авиационных бомбы.
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