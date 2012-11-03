На линии обороны Киева открыли музей в старом доте (фоторепортаж)
06:56, 03 ноября 2012Разное
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В с.Чабаны под Киевом на 186-й долговременной огневой точке (ДОТ) открыли музей и провели военно-историческую реконструкцию.
2 ноября 2012 г. в с.Чабаны под Киевом на 186-й долговременной огневой точке (ДОТ) открыли музей и провели военно-историческую реконструкцию
2 ноября 2012 г. в с.Чабаны под Киевом на 186-й долговременной огневой точке (ДОТ) открыли музей и провели военно-историческую реконструкцию
Фото Владимира Гонтаря / УНИАН
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