На линии обороны Киева открыли музей в старом доте (фоторепортаж)

06:56, 03 ноября 2012
Разное
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В с.Чабаны под Киевом на 186-й долговременной огневой точке (ДОТ) открыли музей и провели военно-историческую реконструкцию.

2 ноября 2012 г. в с.Чабаны под Киевом на 186-й долговременной огневой точке (ДОТ) открыли музей и провели военно-историческую реконструкцию
2 ноября 2012 г. в с.Чабаны под Киевом на 186-й долговременной огневой точке (ДОТ) открыли музей и провели военно-историческую реконструкцию

Фото Владимира Гонтаря / УНИАН

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